Speyer – Bundestagsabgeordnete Isabel Mackensen-Geis lädt zu “Pizza & Politik”

Neustadt / Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Neustadt-Speyer, Isabel Mackensen-Geis, lädt speziell junge Leute ein, um bei einer Pizza über Politik zu sprechen. “Pizza & Politik ist ein Format, bei dem ich mich mit politisch engagierten jungen Menschen austauschen kann, die vielleicht nicht zu einer herkömmlichen politischen Veranstaltung kommen würden. Es geht darum, Jugendliche für Politik zu begeistern und Politik nahbar zu machen. Am 1. Juli ist ein bundesweiter Aktionstag, an dem an möglichst vielen Orten in Deutschland ungezwungen über Politik geredet werden soll. An dieser Aktion beteilige ich mich gerne und freue mich schon auf die vielfältigen und interessanten Gespräche”, so Mackensen-Geis.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 1. Juli 2021 um 18:30 Uhr in den Räumen der AWO Speyer (Gutenbergstraße 11) statt und richtet sich an engagierte junge Bürger:innen. Eine Anmeldung ist unter isabel.mackensen@bundestag.de möglich, jedoch nicht zwingend erforderlich. Es ist auf die Einhaltung der Hygienevorschriften zu achten.

www.isabel-mackensen.de