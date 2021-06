Rechenzentrumsanbieter PFALZKOM präsentiert Marktstudie

IT-Strategie im digitalen Wandel 2021 INSERAT

Ludwigshafen. (pd/and). Bereits seit Jahren fluten immer neue IT-Trends, Technologien, gesetzliche Anforderungen und digitale Businesskonzepte sowohl den Dienstleistungssektor, das produzierende Gewerbe als auch alle anderen Branchen. Die Notwendigkeit, sich der zahlreichen Themen anzunehmen, ist für IT-Verantwortliche unausweichlich. Der Ludwigshafener Rechenzentrumsbetreiber PFALZKOM hat diese Trends in einer wissenschaftlich durchgeführten Marktstudie mit 29 IT-Experten überwiegend aus der Metropolregion Rhein-Neckar analysiert.

Die wesentlichen Herausforderungen liegen laut Befragten in der digitalen Transformation, der Cloudifizierung, die eine flexiblere Infrastruktur ermöglicht und der Optimierung von Geschäftsprozessen zur Effizienzsteigerung. Die Ausrichtung der IT-Funktionen in den befragten Organisationen hängt dabei im Wesentlichen von zwei Faktoren ab: dem Selbstverständnis des eigenen Bereichs bezüglich der Wertschöpfungstiefe und der personellen Kapazität für die eigenständige Erbringung von Leistungen im Vergleich zur Auslagerung an professionelle Service-Partner.

Kooperationen mit Service-Partnern und Faktor Mensch im Fokus

Der steigenden Komplexität auf der einen und dem wachsenden Fachkräftemangel auf der anderen Seite begegnen Entscheider zunehmend mit engen Kooperationen zu Service-Providern und spezialisierten IT-Eco-Systemen. Das Vorgehen zur Festlegung von Dienstleistungspartnern beschreiben die Teilnehmer der Studie als Mischung aus formalem Anforderungsmanagement und persönlicher Komponente. Essentiell bei der Partnerwahl: der Faktor Mensch.

„Die Studie stellt schnelle Reaktionszeiten, proaktive und offene Kommunikation sowie feste, persönliche Ansprechpartner als große Pluspunkte heraus – sowohl im regulären Tagesgeschäft als auch bei Service-kritischen Ausnahmefällen“, erläutert Uwe Burre, kaufmännischer Geschäftsführer bei PFALZKOM. „Gerade für mittelständische Unternehmen kann die konzeptionelle Weiterentwicklung der IT durch einen Partner, der stark in Gesamtprojekten für den Kunden denkt und handelt, eine große Unterstützung sein.“

Experten aus der Metropolregion Rhein-Neckar geben Einblicke

Teil der Studie waren 29 Experten-Interviews mit Entscheidern überwiegend aus der Metropolregion Rhein-Neckar. Diese setzten sich aus Bestandskunden, potentiellen Interesserenten sowie Verbandsvertretern und Marktbegleitern der PFALZKOM zusammen. Die Unternehmen gehören zu den Branchen Industrie & Pharma, IT-Dienstleister, Verbände, Öffentliche Organisationen, Versicherungen und Banken.

Die Konzeption, Umsetzung und Auswertung der Studie erfolgte nach streng wissenschaftlichen Kriterien durch Prof. Dr.-Ing. Stefan Waitzinger, Digital Business Innovation, im Auftrag der PFALZKOM GmbH. „Aus der qualitativen Studie, in der uns führende IT-Experten aus Konzernen, Mittelstand und Institutionen tiefe Einblicke in ihre aktuellen strategischen und operativen Herausforderungen gewährten, konnten wir wichtige Impulse für relevante Service- und Projekt-Anforderungen und für unsere eigene Ausrichtung gewinnen. Wir danken daher allen Teilnehmern der Marktstudie für die Bereitschaft und Offenheit, ihre Fachexpertise und Praxis-Erfahrung aktiv mit uns zu teilen“, so Uwe Burre.

Über PFALZKOM

Die PFALZKOM GmbH ist ein ITK-Service Provider mit Hauptsitz in Ludwigshafen am Rhein. Das Unternehmen betreibt mehrere Hochsicherheits-Rechenzentren und eines der größten Carrierhotels in der Region. Darüber hinaus unterhält PFALZKOM ein eigenes Glasfasernetz mit 1.400 Trassenkilometern und ist Infrastrukturpartner für Netzbetreiber und Carrier in einem Gebiet von rund 12.000 Quadratkilometern in der Metropolregion Rhein-Neckar, in Rheinland-Pfalz, in Südhessen und dem Saarland. Flexible Cloud und Managed Services runden das Angebot ab. Zu ihren Kunden gehören Geschäftskunden, Institutionen, Behörden und Carriern. PFALZKOM ist nach ISO 9001 sowie ISO 27001 zertifiziert. Die PFALZKOM GmbH entstand 2019 durch den Zusammenschluss der PfalzKom, Gesellschaft für Telekommunikation mbH, und der MAnet GmbH. Das Tochterunternehmen der PFALZWERKE AG beschäftigt aktuell rund 90 Mitarbeiter.

