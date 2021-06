Ludwigshafen – Stadtverwaltung dankt Soldat*innen für Unterstützung in Corona-Zeiten

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.

Stadtverwaltung dankt Soldat*innen für Unterstützung in Corona-Zeiten – Teilweise mehr als 70 Bundeswehrangehörige gleichzeitig in Ludwigshafen im Einsatz

Angehörige der Bundeswehr haben während der Pandemie beim Betrieb der Infektionsambulanz des Klinikums Ludwigshafen (KliLu) die Stadt im Kampf gegen das Corona-Virus unterstützt. Anlässlich ihres bevorstehenden Dienstendes am 30. Juni 2021 würdigte die Stadtverwaltung im Zuge einer kleinen Abschiedsfeier am heutigen Dienstag, 29. Juni 2021, deren geleistete Arbeit exemplarisch für die Unterstützung, welche Ludwigshafen durch die Bundeswehr erhielt.

Im Namen der Stadt dankten Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Sozialdezernentin Beate Steeg im Beisein von Prof. Dr. Günter Layer, Ärztlicher Direktor des KliLu, Prof. Dr. Matthias Bauer, Direktor des klinikeigenen Instituts für Labordiagnostik, Hygiene und Transfusionsmedizin, und KliLu-Pflegedirektorin Alexandra Gräfin von Rex den Bundeswehrangehörigen für den tatkräftigen Einsatz. “Für diese notwendigen und dringend benötigte Hilfen sagen wir allen beteiligten Soldat*innen sowie der Bundeswehr in Gänze vielen, herzlichen Dank. Die unkomplizierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesen schwierigen Zeiten, ermöglichte es uns, gemeinsam zur Eindämmung des Corona-Virus und somit zur Sicherheit der hier lebenden und arbeitenden Menschen entscheidend beizutragen”, erklärten Steinruck und Steeg. Ludwigshafen hatte wegen der vorherigen, starken Corona-Infektionswellen sowie der damit verbundenen hohen Infektions- und Inzidenzzahlen um die Unterstützung durch die Bundeswehr gebeten.

Stellvertretend für die eingesetzten Soldat*innen nahmen Oberst Stefan Weber, Kommandeur des Landeskommando Rheinland-Pfalz, Oberstleutnant Werner Parlow, Leiter des Kreisverbindungskommando Ludwigshafen (KVK), und sein Stellvertreter Oberstleutnant Frank Höning den Dank für ihre Kamerad*innen entgegen.

Bereits seit dem 25. März 2020 waren Soldat*innen von mehreren Bundeswehrstandorten aus ganz Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen vor Ort, um während der Corona-Pandemie beispielsweise als Rettungs-, Notfallsanitäter*innen sowie Intensivpfleger*innen tätig zu sein. Dabei unterstützen sie die zivilen Kräfte unter anderem in der Infektionsambulanz, in Senioren- und Pflegeheimen, in Krankenhäuser auf verschiedenen Stationen sowie auch als mobile Test-Teams. In der Zeit um den vergangenen Jahreswechsel – Dezember 2020 und Januar 2021 – waren in der Spitze insgesamt 72 Bundeswehrsoldat*innen gleichzeitig im Stadtgebiet im Einsatz.

