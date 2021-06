Ludwigshafen – Insulin als Argument für Trickdiebstahl – Fluchtfahrzeug weißer Transporter

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Trickbetrügerin stiehlt Schmuck aus Wohnung – Am 29.06.2021, gegen 22.45 Uhr, klingelte eine unbekannte Frau bei einer 85-Jährigen in der Seilerstraße. Weil die Seniorin dachte, dass es sich um eine berechtige Besucherin ihrer Nachbarn handelte, öffnete sie die Hauseingangstür und wollte dann wieder zurück in ihre Wohnung. Dabei wurde sie von der unbekannten Frau verfolgt. Als die 85-Jährige fragte, was sie von ihr wolle, erklärte diese, dass sie vier Euro bräuchte, um bei der Apotheke Insulin für ihren erkrankten Mann zu kaufen. Da die Seniorin Mitleid hatte, holte sie ihren Geldbeutel. Dabei folgte die unbekannte Frau ihr. Als die 85-Jährige ihren Geldbeutel öffnete und vier Euro herausholte, fiel ihr die Geldbörse aus Versehen aus den Händen. Als sie ihn wieder aufheben wollte und sich bückte, nutzte die unbekannte Frau die Gelegenheit, nahm zwei Gold-Ringe, die auf dem Esszimmertisch lagen und flüchtete aus der Wohnung. Die Seniorin konnte nur noch sehen, wie die Frau in einen weißen Transporter stieg und dieser die Seilerstraße in Richtung Goerdeler Platz wegfuhr.

Die unbekannte Frau hatte blonde Haare, eine kräftige Statur und war etwa 1,70 m groß. Sie trug eine FFP2 Maske und war bekleidet mit einem beigefarbenen Pullover.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

Trickdiebstahl in Wohnungen ist ein Phänomen, von der fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter, sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Hierbei wird zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit der Opfer ausgenutzt.

Die Polizei möchte an dieser Stelle deshalb noch einmal eindringlich die Bevölkerung sensibilisieren, niemals fremden Menschen die Tür zu öffnen.

Weitere Informationen und Tipps zum Schutz erhalten sie unter www.polizei-beratung.de.

Quelle: Polizei Rheinpfalz (ots)