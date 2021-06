Speyer – Aufbrüche an Parkscheinautomaten

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte/r versuchten im Zeitraum von Freitag bis Montag zwei Parkscheinautomaten in der Straße “Im Hafenbecken” aufzubrechen, was jedoch misslang. Durch den Versuch an Bargeld zu gelangen, verursachten der/die Täter einen Schaden von schätzungsweise 1000 Euro. Zeugen, die am Wochenende vom 25.-28.06.2021 verdächtige Personen im Bereich des Hafenbecken verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei Speyer zu melden.

