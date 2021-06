Mannheim – NACHTRAG – 57-Jähriger erliegt nach Arbeitsunfall seinen schweren Verletzungen

Mannheim – Rheinau / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Wie bereits am 17.06.2021 berichtet, kam es in einer Firma in der Ruhrorter Straße in Rheinau zu einem Arbeitsunfall. Ein 57-Jähriger Mann stürzte bei seiner Arbeit auf einer Hebebühne rund 6,5 Meter in die Tiefe und wurde lebensgefährlich verletzt.

Wie die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, war ein Bedienungsfehler von ihm selbst, ausschlaggebend für den Arbeitsunfall. Wie die Polizei Mannheim heute mitteilte, erlag der 57-Jährige in einer Klinik an seinen schweren Verletzungen.

Nach bisherigen Ermittlungsstand des Kriminalkommissariats Mannheim, kann ein technischer Defekt sowie ein Fremdverschulden derzeit ausgeschlossen werden.