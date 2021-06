Mannheim – Muay Thai startet durch: 1. Kampfsport Veranstaltung nach dem Lockdown in der GBG Halle Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Am Samstag den 26. Juni fand die erste Kampfsportveranstaltung in Mannheim seit dem Lockdown im März 2020 statt. Der Fight Day Mannheim bot den KampfsportlerInnen zum ersten Mal seit Beginn der Coronapandemie wieder die Möglichkeit ihrer Leidenschaft nachzugehen und sich im Muay Thai und K1 Kickboxen zu messen.

Ein Höhepunkte war der Kampf von Bartek Mierzwa (Fight Club Lotus/ Nürnberg) gegen Carsten Hühn (Vikings Marnheim). Beide Athleten gehören zu den deutschen Topp Kämpfern im olympischen Muay Thai und zeigten einen hochklassigen Kampf. Mierzwa konnte, trotz einer starken kämpferischen Leistung von Hühn, am Ende einen Punktsieg für sich verbuchen.

Lokalmatador Florian Reck (Thai-Bombs Mannheim) konnte seinen Kampf gegen Kenneth Paller vom FTO Muay Thai Oppenheim klar nach Punkten gewinnen. Er dominierte den Clinch und setzte seinen Gegner konsequent unter Druck. Am Ende stand ein verdienter Punktsieg.

Insgesamt fanden 14 Kämpfe im Muay Thai und K1 unter der Aufsicht des MTBD und der WAKO statt. Den Kämpferinnen und Kämpfern war die lange Trainingspause nicht anzumerken, alle zeigten tolle kämpferische Leistungen. Ursprünglich war der Fight Day Mannheim ohne ZuschauerInnen geplant gewesen, aufgrund der neuen Coronaverordnung, konnten dann doch 200 ZuschauerInnen, welche die „drei G“ erfüllten, live dabei sein. Den Videostream auf dem YouTube

Kanal der Thai-Bombs Mannheim verfolgten bis Stand Heute 1200 Kampfsportfans.

Veranstalter Michael Damboer zeigte sich am Ende des Tages hochzufrieden mit dem Fight Day Mannheim: „obwohl erst zwei Wochen vor der Veranstaltung klar war, dass sie überhaupt stattfinden kann, hatten wir tolle Kämpfe. Ein weiteres Highlight für mich ist die Aufnahme unserer Sportarten Muay Thai und Kickboxen in das olympische Programm, die letzte Woche vom IOC vollzogen wurde. Wir blicken jedenfalls positiv in die Zukunft.“

Quelle: Thai-Bombs Mannheim e.V