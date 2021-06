Mannheim – GRÜNE Forderung nach Neckarrenaturierung wird umgesetzt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Großer Erfolg für Natur und Stadtgesellschaft.

GRÜNE Forderung nach Neckarrenaturierung wird umgesetzt.

Mit der Übergabe des Förderbescheides zur Neckarrenaturierung geht ein 6 Jahre langer Planungsprozess in seine Umsetzungsphase. Dazu Gabriele Baier, umweltpolitische Sprecherin der Grünen Gemeinderatsfraktion: „Dies ist der Startpunkt für die größte Flußrenaturierungsmaßnahme in Mannheim. Die GRÜNE Gemeinderatsfraktion freut sich sehr, dass ihr Antrag aus dem Jahr 2015, die Ufer des Altneckars in Mannheim zu renaturieren, endlich Realität wird. In den nächsten Jahren werden neue, lange verlorene Lebensräume am Neckar geschaffen, die Tieren und Pflanzen im und am Neckar zu Gute kommen. Es wird aber auch für die Mannheimer Bürger*innen ein attraktiver Freiraum geschaffen, der den Neckar wieder erlebenswert macht. Insgesamt eine gelungene win-win Maßnahme für Mensch und Natur. Wir sind dankbar für die umfängliche Förderung durch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, denn nur mit den nun fließenden Fördergeldern sind die Maßnahmen für die Stadt auch umsetzbar. Wir bedanken uns ebenfalls beim Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim, der das Projekt über die Jahre intensiv begleitet hat und beim Planungsbüro Kauppert, das die Umbaumaßnahmen zu der nun umzusetzenden Größe über 3,3 km Uferstrecke weiterentwickelt hat “