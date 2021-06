Ludwigshafen – Theater im Pfalzbau: Jugendprojekt Skizzen aus Leonce & Lena

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Skizzen aus Leonce & Lena

Von Langeweile und Melancholie geprägt, verlässt Kronprinz Leonce zusammen mit sei­nem treuen Diener Valerio das Schloss, um der von seinem Vater geplanten Hochzeit mit Prinzes­sin Lena zu entgehen. Auch Lena flieht vor der Zwangshoch­zeit. Auf der Flucht treffen Leonce und Lena durch Zufall aufeinander und verlieben sich – ohne voneinander zu wissen.

Leonce und Lena erscheint auf den ersten Blick wie eine typisch romantische Komödie. Je­doch entpuppt sich Georg Büchners Stück schnell auch als bissiges Portrait der Zeit und vor allem als Satire auf gesellschaftliche Verhältnisse, die wir auch heutzutage antreffen. Der Jugend­club des Jungen Pfalzbaus zeigt am Sonntag, 4.7.2021 um 17 Uhr seine ganz eigene, Version des Dramas unter dem Titel Skizzen aus Leonce & Lena. Ursprünglich wollten die jugendlichen Mitwirkenden nach Parallelen in unse­rer Zeit zu suchen und eine zeitgemäße Fassung mit eigenem Gedankengut zu erstellen, voller Ironie und Poesie, mit Tanz und reich­haltigen Bildern. Nachdem die Proben lan­ge Zeit brach­lagen, entschied sich der Jugendclub für eine realistische Umsetzung des Stückes, mit dem Wis­sen, dass diese nur bruchstückhaft sein würde. In Einzelproben trafen sich die Spie­ler*innen mit der Regisseurin Giuseppina Tragni und erarbeiteten sieben unterschiedliche Solo-Szenen, die an verschiedenen Plätzen innerhalb des Theaters präsentiert werden. Auf die­ser literarischen Reise begegnen den Besu­cherinnen und Besuchern Figuren wie Valerio und Lena, poetische Texte, Schauspiel und Tanz – Szenen, die so unterschiedlich und indivi­duell sind wie die Jugendlichen selbst.

Weitere Vorstellungen finden an folgenden Terminen statt: Sonntag, 4.7.2021 um 19.30 Uhr,

Montag, 5.7.2021 um 18.30 und 20.30 Uhr sowie am Dienstag, 6.7.2021 um 9 und 11 Uhr. Auch Schulklassen sind herzlich willkommen

Einheitspreis 5 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle Theater im Pfalzbau