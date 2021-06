Ludwigshafen – Radeln für ein gutes Klima – Stadtradeln startet im September

Ludigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Ludwigshafen beteiligt sich nun bereits zum dritten Mal an der Aktion Stadtradeln. Ziel ist es, einen Beitrag zum Klima-schutz zu leisten, ein Zeichen für vermehrte Radnutzung in Lud-wigshafen zu setzen – und letztlich Spaß beim Fahrradfahren zu haben. Ludwigshafen ist vom 6. bis zum 26. September mit von der Par-tie. In diesem Zeitraum können Mitglieder des Stadtrates sowie alle Bürger*innen und alle Personen, die in Ludwigshafen arbei-ten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, beim Stadtradeln mitmachen und möglichst viele Radkilometer sam-meln. Die Kampagne wird vom Klima-Bündnis, dem größten kommunalen Netzwerk zum Schutz des Weltklimas, koordiniert. Ludwigshafen ist hier seit 1995 Mitglied. Nach dem Start von STADTRADELN 2019 mit 1.094 teilneh-menden Radler*innen nahmen im letzten Jahr 1.408 Radelnde teil und erradelten 276.217 Kilometer. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck hofft auch in 2021 auf rege Beteiligung: “Es gibt kaum ein flexibleres Verkehrsmittel als das Fahrrad. Es ist nahezu überall einsetzbar und trägt auch noch zur Fitness des Fahren-den bei. Und es ermöglicht in Pandemie-Zeiten das Fortkommen unter Einhaltung der Abstandsregeln.””Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr. Jährlich könnten circa sieben Millionen Tonnen CO2 eingespart werden, wenn jede*r zehn Kilometer pro Woche radelt, statt das eigene

Auto zu benutzen”, erklärt Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt.

Stadtradeln ist als Wettbewerb konzipiert, sodass mit Spaß und Begeisterung das Thema Fahrrad vorangebracht wird. Gesucht werden die fahrradaktivsten Kommunen sowie die fleißigsten Teams und Radelnden in Ludwigshafen. Innerhalb von drei Wo-chen sammeln sie möglichst viele Fahrradkilometer – beruflich und privat. Dabei zählen auch die außerhalb der Stadt geradelten Kilometer. Diese können online auf Stadtradeln.de/ludwigshafen eingetragen werden. Auch eine App steht zur Verfügung. Jeder kann ein Stadtradeln-Team gründen beziehungsweise ei-nem beitreten, um am Wettbewerb teilzunehmen. Die Ergebnis-se der Kommunen und Teams werden auf der Stadtradeln-Internetseite veröffentlicht, sodass sowohl bundesweite Verglei-che zwischen den Kommunen als auch Teamvergleiche inner-halb von Ludwigshafen möglich sind und für zusätzliche Motiva-tion sorgen. Leistungen der einzelnen Teilnehmenden, mit Aus-nahme der Stadtradeln-Stars, werden nicht öffentlich dargestellt.

Stadtradeln-Stars gesucht

Letztere sucht Ludwigshafen als besonders beispielhafte Vorbil-der. Die Stadtradeln-Stars werden in 21 Stadtradeln-Tagen kein Auto von innen sehen und auf das Fahrrad umsteigen. Über ihre Erfahrungen berichten sie in ihrem Stadtradeln-Blog. Wer sich der Herausforderung stellen will, ein Stadtradeln-Star zu werden, meldet sich bei Klimaschutzkoordinatorin Ellen Schlomka unter ellen.schlomka@ludwigshafen.de oder unter Telefon 0621 504 3454



Faire Woche

Passend zu nachhaltiger Mobilität findet im gleichen Aktionszeit-raum die bundesweite faire Woche statt, an der sich Ludwigsha-fen ebenfalls vom 10. bis 24. September beteiligt. Auf dem Weg zur fairen Stadt beschäftigt sich Ludwigshafen dieses Jahr neben den CO2 Einsparungen mit weiteren Nachhaltigkeitszielen unter dem Motto “Zukunft fair gestalten”. Die Steuerungsgruppe “Fairt-radetown LU” wird hierfür ein interessantes Programm zusam-menstellen. Eine Radtour der Nachhaltigkeit findet sich bereits jetzt auf der Stadtradeln-Seite. Steinruck und Thewalt hoffen auf eine rege Teilnahme beim Stadtradeln sowie der fairen Woche, um dadurch aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz, Nachhaltig-keit und Radverkehrsförderung zu setzen. Nach Abschluss von Stadtradeln werden die besten Teams be-ziehungsweise Radelnden in der Stadt Ludwigshafen mit Sach- oder Geldpreisen prämiert. Die Ludwigshafener Aktion wird von zahlreichen Sponsoren unterstützt.

Mehr Informationen unter www.ludwigshafen.de und klimabuendnis.org

Stadtradeln.de/ludwigshafen

www.faire-woche.de