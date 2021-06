Landau – Gemeinsam Gegen Leukämie – Typisierungsaktion der Stefan-Morsch-Stiftung am Impfzentrum Landau/Südliche Weinstraße

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag, 5. Juli findet im Impfzentrum Landau/Südliche Weinstraße eine Typisierungsaktion der Stefan-Morsch-Stiftung statt – Deutschlands erster Stammzellspenderdatei. An diesem Tag haben die Besucher der Landeseinrichtung die Möglichkeit, sich als potenzieller Stammzellspender registrieren zu lassen. Denn bringen Chemotherapie und Bestrahlung keinen Erfolg und gibt es keinen geeigneten ‚genetischen Zwilling‘ in der Familie, ist z. B. für Leukämiepatienten eine Transplantation fremder Stammzellen meist die einzige Chance zu überleben. Gesunde Erwachsene bis 40 Jahre können sich kostenlos registrieren. Für die beiden Impfkoordinatoren Stefan Krauch und Bastian Dietrich ist der Typisierungstag eine echte Herzensangelegenheit: „Wir freuen uns sehr, dass wir auf diese Weise den Kampf gegen Leukämie und andere Blutkrebserkrankungen unterstützen können“, so Krauch und Dietrich. Aufgrund der Corona-Pandemie war es der Stiftung in den vergangenen Monaten nicht möglich, vor Ort Typisierungsaktionen durchzuführen – was zu einem starken Rückgang der Neuregistrierungen geführt hat: „Im Vergleich zu den Vorjahren haben wir aktuell über 15.000 weniger potenzielle Lebensretter in unsere Datei aufnehmen können“, berichtet Fabian Korb, der bei der Stefan-Morsch-Stiftung für die Spendergewinnung verantwortlich ist. „Da es bei einer Stammzelltransplantation auf die genetischen Gewebemerkmale ankommt, die es in einer unendlichen Vielzahl gibt, ist es oft gar nicht so einfach einen passenden Spender für jeden Betroffenen zu finden. Deshalb ist es wichtig, dass sich so viele Menschen wie möglich typisieren lassen.“ Fabian Korb und sein Team werden am Typisierungstag vor Ort sein, über die Stammzellspende aufklären und alle Interessierten bei der notwendigen Speichelprobe anleiten.

Thomas Hirsch, Oberbürgermeister der Stadt Landau, und Dietmar Seefeldt, Landrat der Südlichen Weinstraße, unterstützen ebenfalls die gemeinsame Aktion des Impfzentrums und der gemeinnützigen Organisation: „Zahlreiche Menschen aus der ganzen Region haben in unserem Impfzentrum bereits ihre schützende Corona-Impfung erhalten – dass die Einrichtung jetzt erneut einem so wichtigen Zweck dient, freut uns. Wir wünschen uns, dass möglichst viele Menschen dem Aufruf folgen und sich bei der Stefan-Morsch-Stiftung typisieren lassen.“ Wer an diesem Tag keinen Termin im Impfzentrum hat, sich aber trotzdem gerne als potenzieller Stammzellspender registrieren möchte, kann dies auch jederzeit über die Homepage der Stiftung tun. Auf dem Online-Registrierungsformular unter www.stefan-morsch-stiftung.de muss man lediglich ein paar Fragen beantworten und seine Kontaktdaten angeben. Danach bekommt man ein Set mit der Anleitung für eine Speichelprobe per Post zugesendet. Diese schickt man dann einfach wieder an die Stiftung zurück – und steht im Anschluss als potenzieller Lebensretter für Patienten weltweit zur Verfügung.



Die Stefan-Morsch-Stiftung mit Sitz im rheinland-pfälzischen Birkenfeld begeht in diesem Jahr ihr 35-jähriges Jubiläum. Seit Mitte der 80er Jahre leistet die gemeinnützige Organisation Hilfe für Leukämie- und Tumorkranke. Ein Ziel ist es, Menschen zur Typisierung zu motivieren. Darüber hinaus unterstützt die Stiftung Betroffene und ihre Angehörigen finanziell, wenn diese durch die Erkrankung in Not geraten sind – und begleitet Patienten vor und nach der Transplantation.

Quelle: Stefan-Morsch-Stiftung, Stadtverwaltung Landau und Kreisverwaltung Südliche Weinstraße.