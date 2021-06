Heppenheim – Stadtbücherei: Zukünftige Erstklässler erhalten Leseausweis-Gutscheine

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Für künftige ABC-Schützen hält die Stadtbücherei ein tolles Angebot bereit. Wer im kommenden Schuljahr eingeschult wird bekommt in seiner Heppenheimer Kita einen Gutschein für einen kostenlosen Leseausweis der Stadtbücherei. Damit können sich die neuen Schulkinder kostenlos in der Stadtbücherei als Leser anmelden. Sie müssen sich nur gemeinsam mit ihren Eltern in der Stadtbücherei anmelden. Wer möchte, kann so bereits in den Ferien Medien ausleihen. Die Gutscheine behalten bis Ende des Jahres 2021 ihre Gültigkeit.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail