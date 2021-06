Heidelberg – päd-aktiv zeigt Kinderkunst im Rathaus: Start ins Jubiläumsjahr „30 Jahre Betreuungsangebote“

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit 30 Jahren macht der Verein päd-aktiv e. V. Betreuungsangebote in Heidelberg und ist als wichtiger Kooperationspartner der Stadt vor allem an den Grundschulen nicht mehr wegzudenken: 80 Prozent der Grundschulkinder besuchen heute die Betreuungseinrichtungen von päd-aktiv. Durch pädagogisches Engagement, professionellen Qualitätsanspruch und hohe Flexibilität hat päd-aktiv wesentlich dazu beigetragen, in Heidelberg die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Den Start ins 30. Jubiläum macht der Verein mit einer Ausstellung vom 5. bis 27. Juli 2021 im Rathausfoyer, Marktplatz 10. Zu sehen sind Kunstwerke von Kindern.

Zwei Jahre haben sich die Betreuungseinrichtungen von päd-aktiv e. V. mit dem Thema „Ein Kind hat viele Sprachen – denken, spielen, lachen, träumen, sich ausdrücken und die Welt verstehen“ beschäftigt. In Anlehnung an die sogenannte Reggio-Pädagogik, die das Bild von den 100 Sprachen eines Kindes prägt, erhielten die Kinder die Möglichkeit, mit den Händen zu denken, neue Welten zu entdecken und zu erfinden, Realität mit Fantasie zu verbinden und mit Freude zu verstehen.

Coronabedingt findet eine Ausstellungseröffnung nicht statt. Eine Videobotschaft von Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner ist in der Ausstellung zu sehen. Interessierte können die Ausstellung montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr im Rathaus besuchen.