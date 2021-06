Heidelberg/Mannheim – Sternfahrt zur Fahrraddemo am 4. Juli!

Heidelberg / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ADFC) – Sternfahrt zur Fahrraddemo am 4. Juli aus Mannheim, Weinheim, Ladenburg, Lützelsachsen, Schwetzingen, Leutershausen, Neckarhausen, Wiesloch/Walldorf, Edingen und Neckargemünd.

„Radschnellweg Rhein-Neckar jetzt!“, so lautet das Motto der Fahrraddemonstration von Heidelberg nach Mannheim, die ein Aktionsbündnis unter Federführung des ADFC für Sonntag, 4. Juli 2021, 11 Uhr, angemeldet hat. Damit soll auf die dringende Notwendigkeit einer direkten und schnellen Radverbindung zwischen den beiden Großstädten der Metropolregion hingewiesen werden.

Zum Startpunkt in Heidelberg auf dem Friedrich-Ebert-Platz / in der Friedrich-Ebert-Anlage findet eine Sternfahrt statt.

Treffpunkte und Abfahrtszeiten:

Mannheim SAP-Arena 9.30 Uhr

Weinheim Bahnhof 9.30 Uhr

Ladenburg Wasserturm 9.45 Uhr

Lützelsachsen OEG-Bf 9.45 Uhr

Schwetzingen Schlossplatz 9.45 Uhr

Leutershausen OEG-Bf 10.00 Uhr

Neckarhausen Schloss 10.00 Uhr

Wiesloch/Walldorf Bf 9.30 Uhr

Edingen Rathaus 10.10 Uhr

Neckargemünd Marktplatz 10.15 Uhr

