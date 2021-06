Heidelberg – Kinderbeteiligung für den Spielplatz Lahrer Straße in Rohrbach: Noch bis 1. Juli können Kinder ihre Ideen einbringe

Heidelberg / Mrztopolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Spielplatz in der Lahrer Straße in Rohrbach soll neu gestaltet werden. Welche Angebote dort künftig zum Spielen, Toben, Buddeln einladen – dafür können Kinder derzeit ihre Ideen und Wünsche einbringen. Die Stadt Heidelberg richtet gemeinsam mit dem Quartiersmanagement Hasenleiser eine Bürgerbeteiligung gezielt an die jüngsten Heidelbergerinnen und Heidelberger. Noch bis Anfang Juli können Kinder zwischen drei und neun Jahren ihre Ideen direkt auf dem Spielplatz einbringen: Das Angebot wird vom Quartiersmanagement Hasenleiser organisiert und findet statt am Dienstag, 29. Juni, und am Donnerstag, 1. Juli 2021, jeweils von 15 bis 18 Uhr.

Die Kinder werden gefragt, welche Art des Spielens ihnen besonders wichtig ist – zum Beispiel klettern, verstecken oder Rollenspiele. Sie können aber auch konkrete Spielgeräte oder Aufenthaltsflächen beschreiben und Ideen zur künftigen Aufteilung des Spielplatzes mitbringen. Auch Eltern sowie Anwohnerinnen und Anwohner können ihre Anregungen einbringen. Die Beteiligungsergebnisse fließen in die weiteren Planungen ein. Bis Herbst 2021 sollen die Entwürfe erstellt werden. Beginnen könnte die Umgestaltung dann voraussichtlich Anfang 2022.