Heidelberg – “Hinter Gittern” – Führung durch das historische Amtsgefängnis “Fauler Pelz”

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Jeden Samstag bietet sich in Heidelberg die Gelegenheit, an einer ganz speziellen Gästeführung teilzunehmen. Das ehemalige Amtsgefängnis “Fauler Pelz” wird seit einigen Jahren nicht mehr als Haftanstalt genutzt. Filmproduktionen schätzen die Innenräume als authentische Kulisse für Krimis, so wurde zum Beispiel Anfang des Jahres hier für einen Tatort gedreht. Außerdem gibt es Rundgänge, welche die Geschichte der Einrichtung vermitteln und hautnahe Eindrücke aus dem Haftalltag geben:

Event: “Hinter Gittern” – Führung durch das historische Amtsgefängnis “Fauler Pelz” in der Altstadt von Heidelberg.

Termine: Jeden Samstag um 11.30 Uhr (nur während der Sommerzeit)

Treffpunkt: Ecke “Unterer Fauler Pelz” – “Kettengasse” am blauen Gittertor.

Preis: €14,00 (Ermäßigte € 10,00)

Anmeldung erforderlich bei Service Center Schloss Heidelberg, Telefon.: 0 62 21 – 65 888 0