Heidelberg – Kultursommer „Lust4Live“: die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren! Sommerfestival vom 9. bis 18. Juli 2021 in der ganzen Stadt

Heidelberg / Metropokregion Rhein-Neckar(red/k) – Rund 90 Programmpunkte, zwei große Open-Air-Bühnen und eine mobile Pop-up-Bühne, die als Kultur-Truck durch die Stadtteile tourt: Der Heidelberger Kultursommer bietet für jeden Geschmack das Richtige. Vom 9. bis 18. Juli 2021 veranstaltet die Heidelberg Marketing GmbH in Kooperation mit dem Theater und Orchester Heidelberg und der Stadt Heidelberg zum ersten Mal das Sommerfestival „Lust4Live“. Das Vorhaben wird von der Kulturstiftung des Bundes mit bis zu 500.000 Euro unterstützt. Es soll – nach den harten Zeiten der Corona-Lockdowns – insbesondere freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern verschiedener Sparten eine Plattform bieten. Das Programm und weitere Infos sind ab dem 28. Juni 2021 unter www.heidelberg.de/lust4live zu finden.

„Es ist ein wichtiges Zeichen für unsere Heidelberger Kultur, dass wir von der Bundeskulturstiftung den Zuschlag für das Sommerfestival ,Lust4Live‘ bekommen haben. Es freut mich sehr, dass Heidelberg Teil des Kultursommers 2021 sein wird und Künstlerinnen und Künstler endlich wieder auftreten können und unsere Bürgerinnen und Bürger wieder Kultur in allen Stadtteilen genießen können“, betont Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner.

Holger Schultze, Intendant des Theaters und Orchesters Heidelberg: „Es ist eine Wohltat, wieder kulturelles Leben in der Stadt zu spüren. Ich freue mich so sehr, dass die Kultur- und Kunstschaffenden der Stadt, sowohl die Ensemblemitglieder des Theaters als auch die Freien Künstler*innen, aufzeigen, was ohne sie einfach gefehlt hat. Schön, dass wir alle gemeinsam auf diesen Bühnen stehen – spielen, tanzen, singen – und gemeinsam dieses Festival auf die Beine gestellt haben.“

Mathias Schiemer, Geschäftsführer von Heidelberg Marketing: „Auch das ist Stadtmarketing und zeigt einmal mehr, wie Heidelberg nach der Hilfe für die Schausteller nun den Kulturschaffenden zur Seite steht und diese unterstützt. Heidelberg hinterlässt so auf nationaler Ebene einen sympathischen und bleibenden Eindruck in Zeiten, die für uns alle immer noch schwierig sind. Ich freue mich für jeden, der vor, auf und hinter der Bühne tätig ist. ,Chapeau‘ an das ganze Team, welches gerade Tag und Nacht an diesem Projekt arbeitet!“

Große Programmvielfalt im Stadtgebiet

Es gibt zwei feste Bühnen und einen „Kultur-Truck“. Die erste Bühne – die Bühne auf dem Universitätsplatz – widmet sich Jazz und Tanz. Die Heidelberger Sinfoniker, Dirik Schilgen, das Jazzhaus sowie das Theater und Orchester Heidelberg sind hier mit vielen anderen zu Gast. Eröffnet wird das Festival am Freitag, 9. Juli, um 20.30 Uhr von den Heidelberger Sinfonikern.

Auf der zweiten Bühne – die Bühne im Tiergartenbad, die auf der Liegewiese im Tiergartenfreibad im Neuenheimer Feld stehen wird – stehen Pop, Rock, Hip-Hop und Poetry Slam im Vordergrund mit Künstlern wie Toni L, Freddy Wonder, Jo Bartmes und vielen mehr. Von Jung bis Alt sollte für jeden und jede etwas dabei sein.

Ebenfalls Kernbestandteil des Festivals sind Kulturangebote für junges Publikum. Der Kultur-Truck fährt täglich einen anderen Heidelberger Stadtteil an, so gibt es ebenfalls Programm im Pfaffengrund, in Boxberg/Emmertsgrund, Ziegelhausen, in der Weststadt, in Wieblingen, der Bahnstadt und in Bergheim. Auch hier wird das Programm facettenreich, von Autorenlesungen bis Improvisationstheater, vom Elisa Trio bis Gardens of Capri. Das Ziel aller Bühnen ist es, Live-Kultur für alle Bürgerinnen und Bürger kostenlos zugänglich zu machen.

Das Gesamtprogramm wurde von einer Kommission kuratiert, die sich zusammensetzt aus dem künstlerischen Leiter und Intendanten des Theaters und Orchesters Heidelberg Holger Schultze, der geschäftsführenden Dramaturgin Lene Grösch, Dr. Andrea Edel, Leiterin des städtischen Kulturamtes, Cora Malik, Leiterin des Karlstorbahnhofs, und Uschy Szott, Mitarbeiterin im Haus der Jugend. Die Heidelberger Künstler*innenversammlung, ein Zusammenschluss freiberuflicher Künstlerinnen und Künstler aller Sparten, hat an vier Tagen mehrere Programmfenster bekommen, die sie frei kuratieren kann.

Das komplette Programm ist nachzulesen auf der Internetseite www.heidelberg.de/lust4live.

Veranstaltungen mit Tickets

Für die Veranstaltungen auf den beiden großen Bühnen (Bühne auf dem Universitätsplatz und Bühne im Tiergartenbad) wird es Online-Tickets geben. Diese Tickets kann man sich vorab sichern unter www.heidelberg.de/lust4live sowie an der Theaterkasse ab Montag, 28. Juni, 13 Uhr. Die Veranstalter wollen somit sicherstellen, dass Besucherzahlen reguliert und die Sicherheitskonzepte, die nach wie vor unter Corona-Vorzeichen stehen, eingehalten werden können. Zusätzlich gibt es unmittelbar vor den Konzerten vor Ort die Möglichkeit, die restlichen Plätze zu ergattern. Veranstaltungen, die auf dem Kultur-Truck stattfinden, können spontan und ohne vorherige Ticketreservierung besucht werden.

Aufgrund der geltenden Corona-Bestimmungen werden bei allen Veranstaltungen die Kontaktdaten der Zuschauerinnen und Zuschauer erfasst – entweder über die Luca-App oder über Besuchskarten zum Ausfüllen.