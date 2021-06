Heidelberg – Einkommensteuererklärung verständlich gemacht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Das von der Stadtverwaltung und dem Deutschen Roten Kreuz gemeinsam betriebene Corona-Testzentrum in der Ludwigshafener Innenstadt zieht von den ehemaligen H&M-Räumlichkeiten am Rathausplatz in den Bürgerhof um. In Schulungsräumen der Volkshochschule Ludwigshafen (VHS) in der Ludwigstraße 73, Eingang Karlsruher Gässel, besteht ab Donnerstag, 1. Juli 2021, die Möglichkeit, sich von Montag bis Freitag ... Mehr lesen »