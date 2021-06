Heidelberg – Coronavirus: Aufklärungsvideos mit Heidelberger Ärzten zum Impfen! Kurze Filme in Deutsch, Englisch, Türkisch und Arabisch beantworten Fragen zur Immunisierung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Corona-Pandemie ist unter anderem dank des breiten Einsatzes von Impfstoffen aktuell stark eingedämmt – damit diese gute Entwicklung auch anhält, ist es sehr wichtig, dass sich möglichst viele Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Stadt Heidelberg hat daher mit Heidelberger Ärzten gesprochen und ihnen die wichtigsten Fragen zur Impfung gestellt – die kurzen Filme gibt es in mehreren Sprachen. Die beteiligten Mediziner sind Drs./NL Albertus Arends, Allgemeinmediziner mit Praxis in Neuenheim und ärztlicher Leiter des Heidelberger Kreisimpfzentrums (Deutsch und Englisch), Prof. Dr. Serdar Demirel, Leitender Oberarzt am Universitätsklinikum (Türkisch) und Adel Alzanbagi, Arzt in Weiterbildung am Universitätsklinikum (Arabisch). Die Videos sind abrufbar unter https://www.heidelberg.de/hd/impfen+in+heidelberg.html.

