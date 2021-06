Heidelberg – Blitzer auf der Ziegelhäuser Brücke geht in Betrieb

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die neue Verkehrsüberwachungsanlage auf der Ziegelhäuser Brücke geht am Dienstag, 29. Juni 2021, in Betrieb. Damit wird die geltende Gewichts- und Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Brücke überwacht. Das dient der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden. Seit vergangenem Jahr dürfen nur noch Fahrzeuge mit maximal 3,5 Tonnen Gesamtgewicht und maximal Tempo 30 die Brücke befahren. Der Blitzer erfasst künftig alle Fahrzeuge in beiden Fahrtrichtungen.

Es ist die erste Anlage in Heidelberg, die sowohl die Geschwindigkeit als auch das Gewicht misst. Hierfür wurden im Vorfeld sogenannte Piezo-Sensoren an zwei Stellen in der Fahrbahndecke eingelassen. Diese erfassen die Fahrzeuge mittels Druckmessung. Im Zuge der Maßnahme hat die Stadt Heidelberg auch die Fahrbahndecke an der südlichen Brückenauffahrt und am Bahnübergang in Schlierbach saniert. Die Gesamtkosten für die Anlage liegen bei rund 197.000 Euro, für die Fahrbahnsanierung bei rund 25.000 Euro.

Hintergrund: Ziegelhäuser Brücke

Die Ziegelhäuser Brücke wurde 1954 als Spannbetonbrücke errichtet und ist für die heutigen Verkehrsverhältnisse statisch unterdimensioniert. Sie muss perspektivisch neu gebaut werden. Die Planungen sind angelaufen und sollen bis spätestens 2029 abgeschlossen sein, damit im Anschluss mit dem Bau der neuen Brücke begonnen werden kann. Seit März 2020 dürfen nur noch Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen die Brücke befahren. Vereinzelte Überfahrten von Bussen oder Rettungsfahrzeugen sind möglich. Es gilt Tempo 30. Seit Ende 2020 wird auch das Verformungsverhalten der Brücke bei Temperaturschwankungen elektronisch überwacht. Bis Frühjahr 2022 folgen weitere bauliche Maßnahmen zur provisorischen Ertüchtigung. Damit soll gewährleistet werden, dass die Ziegelhäuser Brücke bis zum Ersatzneubau eingeschränkt nutzbar bleibt.