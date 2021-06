Bad Dürkheim – Erneuter Starkregen über Bad Dürkheim

Bad Dürkheim/Kreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 28.06.2021 zwischen 18:00 Uhr und 19:00 war Bad Dürkheim erneut von den Auswirkungen von Starkregen betroffen. In dieser Zeit gingen bei der Polizei in Bad Dürkheim unzählige Notrufe bezüglich Hochwasser, vollgelaufener Keller oder Gefahrenstellen im Straßenverkehr ein. Unter anderem kam es zu einem Bankalarm in Weisenheim am Sand, durch eindringendes Regenwasser über das Dach des Gebäudes. Weiterhin waren auf der B271 zwischen der Abfahrt Fronhof und Mannheimer Straße durch den Starkregen Steine und Geröll auf die Fahrbahn gespült worden. Die Gefahrenstelle wurde durch die Feuerwehr beseitigt.

