Weinheim/Lützelsachsen – Kellerbrand in der Bachwiesenstraße

Weinheim-Lützelsachsen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Kellerbrand beschäftigte die Feuerwehr am Samstagabend kurz nach 19 Uhr. In der Bachwiesenstraße kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu dem Feuer. Nachdem der Notruf bei der Feuerwehrleitstelle eingegangen war, wurden die Feuerwehrabteilungen Lützelsachsen-Hohensachsen und Stadt alarmiert. Mit 34 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen rückten Sie gemeinsam mit Polizei und Rettungsdienst zur Einsatzstelle aus. Die Bewohner des betroffenen Hauses konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, so dass sich die Feuerwehr komplett auf die Brandbekämpfung konzentrieren konnte. Der erste Trupp unter Atemschutz ging in den Keller in den dichten Brandrauch und begann mit den Löschmaßnahmen. Parallel wurde das Gebäude kontrolliert, Fenster und Türen geschlossen und Rauchverschlüsse gesetzt, um eine weitere Brand- und Rauchausbreitung zu verhindern. Auch das Nachbarhaus war betroffen, da sich der Rauch über den Keller in das Gebäude drückte.Daher ging auch hier ein Trupp unter Atemschutz mit Lüfter in Stellung, um auch hier eine Rauchausbreitung zu verhindern. Mit mehreren Trupps konnte der Brand nach einer halben Stunde unter Kontrolle gebracht werden. Die Stadtwerke Weinheim unterstützen den Einsatz, in dem diese Strom und Gas abschalten konnten. Aufgrund zahlreicher Glutnester waren im weiteren Einsatzverlauf umfangreiche Nachlöscharbeiten durchzuführen. In der Bachwiesenstraße wurde der Abrollbehälter Atemschutz Gefahrgut in Stellung gebracht, damit die Atemschutzgeräteträger ihre durch den Brandrauch verschmutzte Einsatzkleidung tauschen konnten. Aufgrund der Wärmebelastung wurde auch die Versorgung der Einsatzkräfte mit Getränken sichergestellt, um den Flüssigkeitsausgleich wieder herzustellen. Nachdem das Feuer gelöscht und der Brandrauch aus dem Gebäude gedrückt war, wurde mit der Wärmebildkamera eine abschließende Brandnachschau gehalten. Nach zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Verletzt wurde niemand. Durch den Brand entstand ein hoher Sachschaden.

Foto: Sven Buerholt / Text: Ralf Mittelbach