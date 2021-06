Weinheim-Lützelsachsen – Feuerwehr sucht Rauchentwicklung zwischen Waid und Lützelsachsen – Am Freitagabend meldete ein Autofahrer eine starke schwarze Rauchentwicklung Richtung Lützelsachsen – Türöffnung in der Weststadt

Weinheim-Lützelsachsen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Weinheimer Feuerwehr hatte am Wochenende alle Hände wie bereits berichtet voll zu tun. Bereits am Freitagabend kurz vor 20 Uhr war die Feuerwehrabteilung Lützelsachsen-Hohensachsen in ihrem Einsatzgebiet großräumig unterwegs und suchte eine schwarze Rauchsäule. Bei der Leitstelle Rhein-Neckar ging die Meldung ein, das man von den Autobahnparklätzen der Bundesautobahn 5 in Richtung Lützelsachsen eine schwarze Rauchsäule sehen würde. Daher rückte die Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen aus und kontrollierte weiträumig die Stadtteile Waid, Offling und die Lützelsachsener Ebene. Feuer und Rauch konnten nicht festgestellt werden. Vorsorglich wurden auch noch mal die Autobahnparkplätze Fliegwiese und Wachenburg kontrolliert. Nachdem auch hier nichts feststellbar war, wurde der Einsatz abgebrochen. Auch die Abteilung Stadt war am Wochenende noch mal unterwegs. Am Samstagmorgen war eine Person in der Kurt-Schumacher-Straße in hilflose Lage geraten und konnte nicht mehr selbstständig die Tür öffnen. Daher rückte die Feuerwehr zur Wohnungsöffnung an, um einen Zugang für den Rettungsdienst zu schaffen. Nachdem die Tür mit Spezialwerkzeug geöffnet war, konnte der Rettungsdienst die medizinische Versorgung übernehmen.

Quelle:

Text: Ralf Mittelbach