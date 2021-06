Sandhausen – Der SV Sandhausen gewinnt sein erstes Testspiel

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Sandhausen hat das erste Testspiel für die neue Zweitliga-Saison 2021/22 gegen den FC Würzburger Kickers mit 2:1 gewonnen. Zur Halbzeit stand das Spiel in Bad Mergentheim vor 624 Zuschauern 1:1 unentschieden. In der 13. Minute brachte Gastspieler José del Valle den SV Sandhausen mit einem Schuss ins rechte Eck mit 1:0 in Führung. Die Würzburger glichen durch den ehemaligen Sandhäuser Robert Herrmann mit einem Kopfball in der 40. Minute aus. In der zweiten Hälfte gelang Anas Ouahim in der 58. Minute der Siegtreffer für den SVS. Bereits am Mittwoch, 30. Juni um 16 Uhr, bestreitet der SV Sandhausen ein weiteres Testspiel beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. Danach bezieht der SV Sandhausen vom 4. bis 11. Juli ein Trainingslager in Längenfeld in Tirol/Österreich. Der SV Sandhausen startet mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf in die neue 2. Liga-Saison, das Spiel findet am 24. oder 25. Juli im BWT-Stadion am Hardtwald statt. Weitere Informationen über den SV Sandhausen gibt es unter www.svs1916.de.

Text Michael Sonnick

