Mannheim – Kontrollorgan der Sparkasse Rhein Neckar Nord neu aufgestellt

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Neu konstituiert hat sich der Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein Neckar Nord. In dem für die kommenden fünf Jahre gewählten Kontrollorgan des öffentlich-rechtlichen Kreditinstituts finden sich nicht nur zehn neue Gesichter, sondern vor allem frische Kompetenz. Gerade in Sachen Nachhaltigkeit begleitet mit der Mannheimerin Katharina Spraul, Professorin für Sustainability Management an der TU Kaiserslautern, fortan eine ausgewiesene Expertin die ambitionierte Nachhaltigkeitsstrategie der Sparkasse als Verwaltungsrätin. Bis 2035 will das Kreditinstitut CO2-neutral wirtschaften. Bei der turnusmäßigen Neubesetzung des Verwaltungsrates bestätigten die kommunalen Träger der Sparkasse zunächst den bisherigen Verwaltungsratsvorsitzenden Peter Kurz, Oberbürgermeister der Stadt Mannheim, im Amt. Neben dem promovierten Juristen Kurz bleiben sieben weitere Mitglieder inklusive Beschäftigtenvertretern im Gremium, die auch in der vergangenen Periode bereits als ordentliche Mitglieder in dem Kontrollorgan aktiv waren. Darunter die beiden neuen stellvertretenden Vorsitzenden Manuel Just und Andreas Metz. Neben Vertretern der Trägergemeinden und der Sparkassenbelegschaft gelangen unter anderem mit Nachhaltigkeitsexpertin Katharina Spraul, IMAP-Vorstand Peter Koch und Röchling-Finanzvorständin Evelyn Thome auch neue fachliche Impulse ins Gremium.

Vorsitzender Peter Kurz begrüßt die Neuaufstellung: „Die Anforderungen an Aufsichtsorgane steigen, auch Diversität spielt zurecht eine größere Rolle. Ich freue mich, dass es gelungen ist, alle Aspekte des Handelns von Sparkassen mit Expertise im Verwaltungsrat zu spiegeln und sehe uns als Verwaltungsrat gut für die Zukunft gerüstet.“ Auch Sparkassen-Chef Stefan Kleiber zeigt sich zuversichtlich und verweist auf das herausfordernde Umfeld, in dem sich Sparkassen bewegen: „Niedrige Zinsen, Klimawandel, Digitalisierung und das Stärken der mittelständischen Wirtschaft während und nach der Pandemie: All das sind Aufgaben, die wir in konstruktiver Zusammenarbeit mit einem fachlich noch diverser als vorher aufgestellten Verwaltungsrat erfolgsversprechend angehen.“

Der Verwaltungsrat bestimmt laut Sparkassengesetz für Baden-Württemberg (SpG) die Richtlinien für die Geschäfte der Sparkasse. Er erlässt unter anderem die Geschäftsanweisung für den Vorstand und überwacht dessen Tätigkeit. Zusammengesetzt ist der Verwaltungsrat aus einem Vorsitzenden (gleichzeitig Vorsitzender der Trägerversammlung), elf weiteren Mitgliedern und sechs Beschäftigtenvertretern. Die zwei stellvertretenden Vorsitzenden werden aus den elf weiteren Mitgliedern bestellt.

Der Verwaltungsrat setzt sich aus diesen ordentlichen Mitgliedern zusammen:

1. Peter Kurz, Oberbürgermeister der Stadt Mannheim (Vorsitzender)

2. Manuel Just, Oberbürgermeister der Stadt Weinheim (1. stellv. Vorsitzender)

3. Andreas Metz, Bürgermeister der Gemeinde Ilvesheim (2. stellv. Vorsitzender)

4. Reinhold Götz, Stadtrat in Mannheim

5. Dirk Grunert, Bürgermeister der Stadt Mannheim

6. Hansjörg Höfer, Bürgermeister der Stadt Schriesheim

7. Jürgen Kirchner, Bürgermeister der Stadt Hemsbach

8. Peter Koch, Vorstand IMAP M&A Consultants AG

9. Jens Lehmann, selbstständiger Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

10. Almut Longin, Sparkassenangestellte

11. Karin Lorenz, Sparkassenangestellte

12. Tina Nemec, Sparkassenangestellte

13. Marcel Scherer, Sparkassenangestellter

14. Bernd Schindler, Sparkassenangestellter

15. Alexander Schnell, Geschäftsführer Josef Schnell GmbH

16. Katharina Spraul, Universitätsprofessorin für BWL / Sustainability Management

17. Marion Steuer, Sparkassenangestellte

18. Evelyn Thome, Finanzvorständin Röchling SE & Co. KG

Als stellvertretende Mitglieder ergänzen den Verwaltungsrat: Volker Bagdadi, Sabrina Burkhardt, Ralf Gänshirt, Stephanie Gröber, Andrea Haas, Michael Haug, Michael Helfert, Egon Jüttner, Heidrun Kämper, Benjamin Köpfle, Irene Krämer, Simon Michler, Ingrid Moser, Martina Pohlmann, Stefan Schmutz, Christian Specht und Dominik Wittmann.