Ludwigshafen – VIDEO – Hochschulabsolventen der HWG, Barbara Kolbinger, Annika Kohler und Elena Sismani werden mit dem Förderpreis der Familie Wagner ausgezeichnet

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Zum siebten Mal wurde am Mittwoch, dem 23. Juni 2021, der „Förderpreis der Familie Wagner“ an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen, unter Einhaltung der Corona Regeln verliehen.

Coronabedingt konnte Hochschulpräsident Prof. Peter Mudra zwar weniger Gäste präsenz begrüßen, aber dafür verfolgten zahlreiche Interessenten die Würdigung über einen Livestream.

Ausgezeichnet mit dem für 3000,- € dotierten Förderpreis wurden die Arbeiten von Barbara Kolbinger, Annika Kohler und Elena Sismani.

Die prämierten Arbeiten setzen sich nicht nur auf hohem wissenschaftlichem Niveau mit topaktuellen Fragestellungen auseinander, sondern nehmen auch ethisch-soziale Komponenten in den Blick, so Dr. Dieter Wagner, und seine Familie.

Der „Förderpreis der Familie Wagner“ wird jährlich vergeben und richtet sich an Absolventinnen und Absolventen aller vier Fachbereiche der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen.

Bild v.l.: Prof. Eveline Häusler, Barbara Kolbinger, Preisstifter Dr. Dieter Wagner, Annika Kohler, Prof. Andreas Rein, Elena Sismani, Prof. Elke Raum.

