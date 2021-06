Ludwigshafen – Gelbliche Gaswolke über der BASF

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Heute, am 28.06.2021, kam es am Abend zu einer Betriebsstörungen in der BASF. Auf Nachfrage von MRN-News traten Nitrose-Gase aus, die sich an der Luft in einer gelblichen Gaswolke darstellten.Die Umweltüberwachung der BASF ist informiert. Laut BASF besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.

