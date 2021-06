Ludwigshafen – DIE LINKE gegen Nachteile für Klinikmitarbeiter

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Durch aufmerksame Autofahrer wurde der Polizeiautobahnstation Ruchheim am 26.06.2021 gegen 10:40 Uhr mitgeteilt, dass auf der A61 in Fahrtrichtung Speyer an der Abfahrt Schifferstadt eine verletzte Eule im Abfahrtsbereich sitzen würde. Die entsandte Streife konnte die ausgewachsene Eule direkt an der Fahrbahn feststellen. Die Chemie hat von Anfang an gepasst und so konnte ... Mehr lesen »