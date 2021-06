Limburgerhof – In Limburgerhof findet bis zum 4. Juli der Filmfrühling mit einem Open-Air Kino statt

Limburgerhof/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit dem 18. Juni findet bis zum Sonntag (4. Juli) in Limburgerhof-Rehhütte der Filmfrühling mit einem Open-Air Kino im Innenhof des Gutsbetrieb der BASF statt. An den Werktagen werden jeweils um 18 Uhr und 20.30 Uhr zwei verschiedene Filme aufgeführt. Am Wochenende gibt es dann sogar drei Filmvorführungen, die erste beginnt dann um 15.30 Uhr, danach um 18 Uhr sowie die Abendvorführung um 20.30 Uhr. Zu sehen gibt es zwölf neue internationale und deutsche Filmwerke. Mit dem bisherigen Verlauf ist der Veranstalter Dr. Michael Kötz sehr zufrieden: „Wir sind sehr zufrieden und hoffen, dass wir auf eine Auslastung von zwei Drittel kommen. Wir hatten Glück, dass es mit unserem Beginn eine neue Landesverordnung von 500 Besuchern gab. Wir haben eine Bestuhlung von 1.000 Stühlen, damit der Abstand eingehalten werden kann. Ich bin der BASF und allen unseren Partnern sehr dankbar. Wir hatten den Filmfrühling erst für den April, dann für den Mai geplant und mussten dann auf Juni verschieben. Wegen der Corona-Pandemie war es sehr schwer eine Kulturveranstaltung zu planen. Das Ambiente hier bei der Rehhütte ist wunderbar und sehr schön, vielen Dank nochmals an die BASF für die Zurverfügungstellung, wir mussten ein paar Mal die Überlassungsverträge ändern. Das Publikum ist auch sehr dankbar und es gab bisher noch keine Beschwerden. Sogar bei Regen und als es stürmte sind die Zuschauer gekommen und geblieben. Viele Besucher sind auch Stammgäste und haben auch die bisherigen Filmfestivals in Ludwigshafen besucht, dies wurde mir in Gesprächen bzw. bei Umfragen vor den Filmen per Handzeichen mitgeteilt.“ Der Spielplan und alle weiteren Informationen gibt es unter www.filmfruehling.de.

Quelle:

Text: Michael Sonnick