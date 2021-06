Hockenheim – Anerkennung für HÖP ausgesprochen

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Alle zwei Jahre findet in der Metropolregion Rhein-Neckar das so genannte Regionalparkforum statt. Bei dieser vom Verband ausgerichteten Veranstal-tung steht die Weiterentwicklung der Landschaften und Freiräume in der Re-gion Rhein-Neckar im Fokus. Höhepunkt der Veranstaltung war dieses Jahr die digitale Prämierung der Gewinner aus dem sechsten Wettbewerb „Land-schaft in Bewegung“. Alle Kommunen in der Metropolregion Rhein-Neckar waren aufgerufen, Landschafts- und Grünprojekte mit regionalem Mehrwert einzureichen, die dazu beitragen, die zehn großen Landschaftsräume („Prächtige 10“) weiter aufzuwerten. Es standen 50.000 Euro Preisgelder zur Verfügung. Ein Gewinner dabei: Die Stadt Hockenheim. Oberbürgermeister Marcus Zeitler, Petra Oleszewski von der Stadtverwal-tung Hockenheim und Silke Tänzel (Regierungspräsidium Karlsruhe) freuten sich bei der digitalen Prämierung über eine Anerkennung für das Hochwas-serschutz- und Ökologieprojekt Hockenheim (HÖP). Dafür erhielten sie 5000 Euro, die dem Schulunterricht im Freien im „grünen Klassenzimmer“ zugute-kommen könnten. Das HÖP kann aus Sicht des Verbands als ein Baustein der angestrebten nachhaltigen und zukunftsfähigen Kulturlandschaftsent-wicklung in der Region verstanden werden. Zugehörig zur rechtsrheinischen Rheinebene, ein Landschaftsraum der „Prächtigen 10“, unterstützt das HÖP die mit diesem Landschaftsraum verknüpften und entwickelten Impulse für die Zukunft.



HÖP verknüpft Natur mit Naherholung

In dem Landschaftsraum, in dem Hockenheim beheimatet ist, geht es laut der Prämierung des Verbands um die aktive Gestaltung von Zwischenland-schaften, den Ausbau von Radschnellwegen und den Ausbau des Alltags- und Freizeitnetzes. Der Erhalt und der Weiterentwicklung von vernetzenden Grün- und Ökologiestrukturen stehen dabei genauso im Fokus. In diesem Punkt knüpft das HÖP nahtlos an: Hochwasserschutz und Ökologie sind zwei gleichberechtigte Ziele im HÖP Hockenheim. Außerdem sind die Radwege im HÖP-Gebiet Teil des touristischen Rad-rundweges „Hockenheimer RadRing“. Dieser verbindet die kulturellen Se-henswürdigkeiten auf der Gemarkung mit dem Natur- und Landschafts-schutzgebiet „Hockenheimer Rheinbogen“. Erwähnenswert ist in diesem Zu-sammenhang der „Insultheimer Hof“. Das HÖP wird auch gut von der Bevöl-kerung angenommen. Das beweist auch das bürgerschaftliche Engagement in Form der Arbeit des HÖP-Redaktionsteams. Sie informierten die Bürge-rinnen und Bürger mit einer Kampagne und mehreren Info-Ständen im Juni über die Nutzung des HÖP.



Landschaftsstrategien im Fokus

Das Forum des Verbands Metropolregion Rhein-Neckar bietet als Teil des regionalen Entwicklungsprojekts „Regionalpark Rhein-Neckar“ die Plattform zum Austausch und zur gemeinsamen Ideenfindung, an der sowohl die Regi-on als auch kommunale Partner und weitere Akteure beteiligt sind. Das Re-gionalparkforum stand dieses Jahr unter dem Motto „Stadt | Region | Land-schaft“ und hat sich aktuellen Landschaftsstrategien und Landschaftsper-spektiven gewidmet. Als Impulsvortrag wurde das Naturschutzgroßprojekt Natürlich Hamburg! vorgestellt, das im Rahmen der Bundesförderung Natur-schutz „chance.natur“ finanziert wird. Alle 20 zum Wettbewerb eingereichten Projekte hatten eindrucksvoll gezeigt, wie kreativ und engagiert sich die kommunalen Partner in die Weiterentwick-lung der Region einbringen. Insgesamt sind nun schon 39 Grünprojekte in der Region prämiert, welche in die Konzeption zur Weiterentwicklung der Präch-tigen 10 vom Pfälzerwald, Weinstraße, über die links- und rechtsrheinische Rheinebene mit Rheinniederung bis hin zur Bergstraße, dem Odenwald mit Neckartal, Kraichgau und Bauland eingebunden sind.

