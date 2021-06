Germersheim – Rücknahme der ausgeliehenen Schulbücher im Schuljahr 2020/2021

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen der Schulbuchausleihe steht die Rücknahme der ausgeliehenen Schulbücher im Schuljahr 2020/2021 bevor. Die Schulen verteilen seit dem 22.06.2021 die Rücknahmescheine. Auf dem Rücknahmeschein ist ersichtlich, welche Bücher zurückgegeben werden müssen. Erstmals wird die Rücknahme an mehreren zentralen Standorten, stattfinden.

Folgende Rücknahmestandorte gibt es:

Kfz-Werkstatt der Berufsbildenden Schule Germersheim (Paradeplatz 8, Eingang über die Ritter-von-Schmauß-Straße):

Für Schülerinnen und Schüler der Realschule plus Geschwister-Scholl Germersheim und der Berufsbildenden Schule Germersheim. Aula der Berufsbildenden Schule Germersheim (Paradeplatz 8, Eingang über die Ritter-von-Schmauß-Straße):

Für Schülerinnen und Schüler der Realschule plus Richard-von-Weizsäcker Germersheim, der Realschule plus Lingenfeld und des Goethe Gymnasiums Germersheim.

Schulbuchlager Bellheim (Schulstraße 4):

Für Schülerinnen und Schüler der Realschule plus Bellheim und der Integrierten Gesamtschule Rülzheim.

Container „C“ der Integrierten Gesamtschule Kandel (Jahnstraße 20):

Für Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschule Kandel, der Realschule plus Kandel und der Integrierten Gesamtschule Rheinzabern.

Fahrradkeller des Europa-Gymnasiums Wörth (Forststraße 1):

Für Schülerinnen und Schüler des Europa-Gymnasiums Wörth.

Aufenthaltsraum in der Mensa der Carl-Benz-Gesamtschule Wörth (Forststraße 1a):

Für Schülerinnen und Schüler der Carl-Benz-Gesamtschule Wörth und der Berufsbildenden Schule Wörth.

Die Schulbuchrücknahme findet an folgenden Terminen statt:

Realschule plus Geschwister-Scholl Germersheim:

am 07.07.2021 und 08.07.2021 (2. Termin nur für Nachzügler)

Realschule plus Richard-von-Weizsäcker Germersheim:

am 12.07.2021 und 16.07.2021



Realschule plus Kandel:

am 05.07.2021, 06.07.2021 und 08.07.2021 (3. Termin nur für Nachzügler)



Realschule plus Bellheim:

am 29.06.2021 (nur für die Klassen 10a und 9b)

am 12.07.2021 und 15.07.2021 (2. Termin nur für Nachzügler)



Realschule plus Lingenfeld:

am 12.07.2021 und 15.07.2021 (2. Termin nur für Nachzügler)

Goethe-Gymnasium Germersheim:

am 13.07.2021 und 14.07.2021



Europa-Gymnasium Wörth:

am 12.07.2021, 13.07.2021 und 14.07.2021



Integrierte Gesamtschule Kandel:

am 08.07.2021, 09.07.2021, 12.07.2021 und 13.07.2021



Integrierte Gesamtschule Rheinzabern:

am 08.07.2021, 09.07.2021, 12.07.2021 und 13.07.2021



Integrierte Gesamtschule Rülzheim:

am 05.07.2021, 06.07.2021 und 12.07.2021 (3. Termin nur für Nachzügler)

Carl-Benz-Gesamtschule Wörth:

am 07.07.2021, 08.07.2021 und 09.07.2021 (3. Termin nur für Nachzügler)

Berufsbildende Schule Germersheim:

am 09.07.2021

Berufsbildende Schule Wörth:

am 07.07.2021 und 08.07.2021

Die Uhrzeiten der Rücknahme werden in einem Elternbrief bekannt gegeben und können in den Schulen abgefragt werden. Sollten die Bücher an den oben genannten Terminen nicht zurückkommen oder in einem nicht weiter verwendbaren Zustand sein, wird gemäß den Teilnahmebedingungen die Leistung von Schadenersatz fällig. Weitere Informationen rund um das Thema Schulbuchausleihe gibt es im Internet unter www.LMF-online.rlp.de.