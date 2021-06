Frankenthal – Stadtbücherei Frankenthal „Werde auch Du zum Lesemonster“ – Lesesommer 2021 startet

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag, 5. Juli, geht der „Lesesommer“ in die vierzehnte Runde. Die landesweite Le-seförderaktion ist mittlerweile fester Bestandteil im Veranstaltungsprogramm der Stadtbüche-rei Frankenthal rund um die rheinland-pfälzischen Sommerferien und endet am Samstag, 4. September. Alle Kinder und Jugendlichen von sechs bis 16 Jahren, die sich zum Lesesommer anmelden, können exklusiv und kostenlos aus einem großen Angebot aktueller und spannender Bücher auswählen, die nur für Lesesommer-Clubmitglieder reserviert sind. So lassen sich wunderbar exotische Länder bereisen und unerforschte Welten entdecken, auch wenn man seine Ferien zuhause verbringt.

Darum geht‘s

Ziel ist es, mindestens drei Lesesommer-Bücher über die Ferien zu lesen und den Inhalt wie-derzugeben. Dafür kann man unter mehreren Möglichkeiten wählen. Unter www.lesesommer.de kann ein Online-Buchtipp ausgefüllt und ausgedruckt werden. Oder man füllt einen mitgenommenen Buchcheck aus, in dem man kurz den Inhalt des Buches beschreibt oder zeichnet und seine Lieblingsstelle verrät. Natürlich gibt es auch dieses Jahr mehrere kreative Buchaktionen, z.B. einen Podcast aufnehmen, einen Comic zeichnen, bas-teln, malen oder fotografieren. Vielfältige Anregungen finden interessierte Kids hier: https://stadtbuecherei.padlet.org/aktionen/lesesommer

Die Abgabe der Buchtipp- und Buchcheck-Vorlagen sind während der aktuellen Öffnungszei-ten am Infotisch der Kinderbücherei möglich. Für jedes gelesene Buch erhält man einen Stempel in seiner Clubkarte. Wer an der landesweiten Verlosung teilnehmen möchte, muss für jedes Buch eine Bewertungskarte abgeben. Je mehr Bücher man gelesen hat, desto mehr Lose sind im Verlosungspool. Die Clubkarten müssen am Ende des Lesesommers bis spätestens Samstag, 11. September, abgegeben werden. Alle Kinder, die erfolgreich teilgenommen, also mindestens drei Bücher gelesen haben, bekommen eine Urkunde. Da das Abschlussfest auch dieses Jahr leider aus-fällt, gibt es für jeden einen Überraschungsgutschein, eine Verlosung von zahlreichen Buch-preisen und der Lesekönig oder die Lesekönigin wird „gekrönt“. Das Video dazu kann man sich ab Montag, 20. September, auf der Homepage der Stadtbücherei anschauen. Im An-schluss können die Urkunden, Gutscheine und Preise abgeholt werden. Bei der landesweiten Verlosung winken den Teilnehmern weitere Preise, unter anderem ein Europa-Park-Gutschein, ein Stand-up Paddel Board oder ein Fjällräven-Rucksack.

Anmeldung

Die Anmeldung ist ab Montag, 5. Juli, möglich. Die Anmeldekarten gibt es in der Stadtbüche-rei, in den Schulen oder online unter www.lesesommer.de. Voraussetzung ist ein kostenloser Schülerausweis der Stadtbücherei Frankenthal und die Unterschrift eines Elternteils zur Da-tenschutzerklärung.



Mehr zur Aktion

Der Lesesommer fördert die Lust am Lesen, die Sprach- und Lesekompetenz und ist Teil der landesweiten Leseförderaktion „Lesespaß aus der Bücherei“, die jährlich mit über 100.000 Euro vom Land unterstützt und durch das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz koordi-niert wird. Auf den Internetseiten www.frankenthal.de/stadtbuecherei und www.lesesommer.de findet man weitere Informationen rund um den Lesesommer 2021. Für Fragen stehen die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei Frankenthal persönlich in der Welschgasse 11 zu den aktuellen Öffnungszeiten (montags 14 -18 Uhr, dienstags, donners-tags und freitags 10 – 18 Uhr, samstags 10 – 13 Uhr) oder telefonisch unter 06233 89630 zur Verfügung.