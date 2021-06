Weinheim – Feuerwehr rettet Mauersegler

Weinheim [RM] / Metropolregion Rhein-Neckar – Feuerwehr kommt Mauersegler zur Hilfe – In der Karlstraße verhedderte sich ein Mauersegler an einer Dachrinne. Die Weinheimer Feuerwehr begab sich in luftige Höhe um den Vogel zu befreien.



In der Karlstraße war am Samstagvormittag ein Mauersegler in missliche Lage geraten. Er blieb an einer Dachrinne stecken und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Die ersten Rettungsversuche der Anwohner waren aufgrund der Höhe nicht geglückt, so dass die Feuerwehr mit der Drehleiter anrückte. Die Einsatzkräfte brachten das Hubrettungsgerät in Stellung und befreiten den kleinen hilflosen Mauersegler, der nicht nur eingeklemmt, sondern auch der starken Sonnenstrahlung ausgesetzt war.



Der Vogel war sichtlich dankbar und blühte auch schnell wieder auf. Zur weiteren Versorgung wurde er mit ins Feuerwehrzentrum genommen, wo er im Anschluss von der NABU Gruppe Mauersegler -> https://www.nabu-heidelberg.de/arbeitskreise/ak-mauersegler/ <- mitgenommen wurde. Diese kümmern sich um ihn, damit er bald wieder zu neuen Flug und Erkundungsreisen durch die Metropolregion Rhein Neckar starten kann.

Foto / Text: Ralf Mittelbach