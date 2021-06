Speyer – Mit Messer bedroht und Beamte am Auge verletzt

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Nachdem es am Samstagabend vor einer Supermarktfiliale in Speyer zu einer Bedrohung mit einem Messer kam, wurde der 38-jährige Täter durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Bei dessen Verbringung widersetzte sich dieser den weiteren Maßnahmen der Polizeibeamten, in dem er gegen einen Beamten einen Kopfstoß ausführte und diesen an der Stirn traf. Der Mann konnte überwältigt werden. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun u.a. auch ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Der betroffene Beamte erlitt eine Verletzung am Auge, konnte seinen Dienst aber weiter verrichten.

