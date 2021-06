Rhein-Pfalz-Kreis – Versuchter Handtaschenraub an einem Supermarkt “An der Fohlenweide”

Rhein-Pfalz-Kreis – Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Am Freitag, 25.06.2021 gegen 12:15 Uhr, belud eine 60-jährige Mutterstadterin ihren Pkw nach dem Einkauf auf dem Parkplatz eines Supermarktes An der Fohlenweide. Während die Frau am geöffneten Kofferraum ihres Fahrzeugs beschäftigt war, öffnete ein bislang unbekannter Täter die Beifahrertür und entwendete die Handtasche der Frau, die hinter dem Beifahrersitz abgestellt war. Die Frau bemerkte den Diebstahl jedoch sofort, begann laut zu rufen und verfolgte den flüchtenden Täter. Hierbei stürzte sie jedoch und verletzte sich leicht. Die Verfolgung wurde unterdessen von Zeugen aufgenommen, die auf die Situation aufmerksam geworden waren. Der Täter ließ die gestohlene Tasche auf seiner Flucht fallen und verschwand leider unerkannt im nahegelegenen Wald. Er wurde beschrieben als kräftig, ca. 180 cm groß, habe eine beige/graue Base-Cap, ein blaues Poloshirt und blaue Jeans getragen. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

