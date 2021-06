Rhein-Pfalz-Kreis – Fahrradfahrerin nach Sturz im Krankenhaus

Rhein-Pfalz-Kreis – Dannstadt-Schauernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall in Dannstadt-Schauernheim am Kopf verletzt – Kurz vor Mitternacht am Freitag, 25.06.2021, kam eine 34-jährige Fahrradfahrerin in der Speyerer Straße zu Fall: Offensichtlich war sie in einem ungünstigen Winkel gegen die Bordsteinkante gefahren und ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Hierbei zog sie sich eine Kopfplatzwunde zu und wurde durch Rettungskräfte ins Krankenhaus verbracht. Einen Helm habe die Radfahrerin zum Unfallzeitpunkt nicht getragen.

Foto: Symbolbild www.mrn-news.de