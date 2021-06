Ludwigshafen – Überraschungen für die Polizei

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Am Samstagmittag, den 26.06.2021 gegen 15:30 Uhr, kam es in der Maudacher Straße in Ludwigshafen am Rhein zu einem Verkehrsunfall. Ein 26 – Jähriger aus Ludwigshafen fuhr mit seinem Auto zusammen mit einem Freund auf ein dortiges Tankstellengelände. Nachdem der Beifahrer vom Verkaufsshop zurückkehrte, fuhr der 26 – Jährige los. Dabei fuhr er rückwärts gegen einen Aufsteller und einen Mülleimer der Tankstelle. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von 1.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem, durch den Fahrer ausgehändigten Führerschein um eine Totalfälschung handelt. Der 26 – Jährige gab hierauf an, dass er seinen ursprünglichen Führerschein verloren habe. Deshalb habe er einen Freund beauftragt, ihm einen neuen Führerschein zu besorgen. Der 26 – Jährige war davon überzeugt, dass es sich um einen echten Führerschein handelt. Da auch der Beifahrer nicht im Besitz eines Führerscheins war, wurde die Weiterfahrt untersagt. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen den 26 – Jährigen wird nun, neben den Kosten des Verkehrsunfalls, strafrechtlich ermittelt.

