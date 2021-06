Neustadt – Kreisstraße 13 zwischen Neustadt-Gimmeldingen und Forsthaus Silbertal witterungsbedingt gesperrt

Berlin/Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar(pm TIER Mobility) – Pünktlich für die diesjährige E-Scooter-Saison kündigte TIER die Einführung der nächsten Generation des neuen E-Scooters TIER V an, der ab sofort in Heidelberg zum Einsatz kommt. Europas führender Anbieter für geteilte Mikromobilität erneuert seine Flotte in Heidelberg und zahlreichen anderen Städten in ganz Europa mit einer neuen Generation von Elektrorollern ... Mehr lesen »