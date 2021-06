Mannheim – SPD Mannheim lädt ein zum digitalen Parteitag – Local Green Deal im Blick

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(pm SPD Mannheim) – Auch wenn die Inzidenzzahlen in Mannheim schnell sinken – die Pandemie ist noch nicht überwunden. Darunter soll aber die inhaltliche Arbeit der Mannheimer Sozialdemokraten nicht leiden. “Natürlich wäre es schöner alle Delegierte endlich wieder real begrüßen zu dürfen und in den persönlichen, inhaltlichen Austausch zu gehen. Aber wir haben eine Verantwortung ALLEN Mitgliedern gegenüber”, begründet der SPD-Kreisvorsitzende Stefan Fulst-Blei den digitalen Kreisparteitag am 28.06.2021 um 19.00 Uhr. Auf der Agenda steht dabei ein Thema das die Mannheimer:innen seit Wochen umtreibt: Der Local Green Deal!

Hierzu hat die SPD Mannheim Stefanie Hiesinger aus dem Kabinett des EU-Kommissars Frans Timmermanns zu einem Impulsvortrag eingeladen.

“Unser Oberbürgermeister Peter Kurz hat sich erfolgreich dafür stark gemacht, dass Mannheim am Prozess Local Green Deal teilnimmt. Nun wollen wir diskutieren, wie wir uns als Kommune, Stadtteile und Bürger:innen in den Prozess einbringen können”, so Isabel Cademartori, Bundestagskandidatin der Mannheimer SPD.

Dieser Prozess wurde unter anderem mit der “sustainable cities 2020”-Konferenz in Mannheim und der Abschlusserklärung “Mannheim Message” angestoßen.

“Klimaschutz ist ein Thema, das uns alle angeht – dabei darf aber die soziale Gerechtigkeit in Mannheim nicht auf der Strecke bleiben. Dafür wollen wir kämpfen und diesen Prozess proaktiv mitgestalten”, so Cademartori abschließend.

Der digitale Parteitag wird auf spdma.de; auf der Facebook Seite und auf dem YouTube-Kanal der SPD Mannheim live gestreamt. Alle Interessierte sind herzliche eingeladen, sich in der Kommentarsektion der jeweiligen Plattformen einzubringen.