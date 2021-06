Heidelberg – TIER erneuert E-Scooter-Flotte in Heidelberg

Berlin/Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar(pm TIER Mobility) – Pünktlich für die diesjährige E-Scooter-Saison kündigte TIER die Einführung der nächsten Generation des neuen E-Scooters TIER V an, der ab sofort in Heidelberg zum Einsatz kommt. Europas führender Anbieter für geteilte Mikromobilität erneuert seine Flotte in Heidelberg und zahlreichen anderen Städten in ganz Europa mit einer neuen Generation von Elektrorollern mit austauschbaren Batterien.

Das neue E-Scooter-Modell ist für den häufigen Einsatz in der Stadt konzipiert und hat eine Lebensdauer von 5 Jahren, wobei die Lebensdauer aufgrund der vollständig modularen, austauschbaren und reparierbaren Komponenten praktisch unbegrenzt ist. Zu den modernen Sicherheitsmerkmalen gehören drei unabhängige Bremsen, ein griffiger Lenker, breite, große Reifen und ein besonders helles Licht. In den nächsten Tagen wird nach und nach die gesamte Flotte in Heidelberg erneuert und das alte E-Scooter-Modell ersetzt.

“Wir freuen uns sehr, unsere Nutzerinnen und Nutzer in Heidelberg mit dem neuen E-Scooter-Modell sicher und komfortabel durch die diesjährige Saison zu bringen. Sicherheit, Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit stehen auch bei diesem Fahrzeug wieder im Vordergrund. Unser TIER V-Modell bietet zahlreiche Neuheiten und Verbesserung, sowohl in Bezug auf das Fahrerlebnis als auch auf den Mehrwert, den wir den Städten bieten”, sagt Anna Lauffer, Regional Managerin Süddeutschland bei TIER.

Europas führender Anbieter für geteilte Mikromobilität will den Nutzerinnen und Nutzern mit den neuen Fahrzeugen ein besseres und sicheres Fahrerlebnis bieten. TIER arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung von E-Scooter-Modellen und der Verbesserung von Funktionen, basierend auf dem Feedback der Städte und Nutzerinnen und Nutzer. Die neuesten Funktionen, die das in Berlin ansässige Unternehmen TIER seinem E-Scooter hinzugefügt hat, festigen dessen Position als Innovationsführer und nachhaltigster und sicherster Anbieter in der Branche, wie z.B. das große Vorderrad, ein besonders breites Trittbrett, eine Doppelfederung, ein stabiler Hauptständer und zwei Trommelbremsen für noch kürzere Bremswege.

Kooperation zwischen VRN und TIER

Seit 2019 kooperiert TIER in den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und Kaiserslautern mit der VRN. Kernstück der Partnerschaft ist die Integration in die myVRN-App, mit der Kunden die Fahrten mit den TIER-Scootern bequem buchen können. So wollen die Kooperationspartner den “klassischen” ÖPNV erweitern und vielfältige Mobilität aus einer Hand anbieten. Auch die neue TIER-Flotte in Heidelberg wurde im Rahmen eines Co-Brandings mit dem VRN Markenlogo versehen, um auf die bestehende Kooperation hinzuweisen.

TIER will dieses Jahr weiter wachsen

Für das Jahr 2021 hat TIER vorgenommen, seine Marktführerschaft in Europa weiter auszubauen und in weitere europäische Städte und Länder zu expandieren. Mit der Einführung von E-Bikes in Großbritannien, Norwegen und der Schweiz hat TIER sein wachsendes Angebot an multimodalen Mobilitätslösungen ergänzt. TIER ist damit einer der ersten Anbieter von Mikromobilität, der Nutzerinnen und Nutzern drei verschiedene Fahrzeugtypen in einer App anbietet.

In Deutschland ist TIER derzeit in über 50 Städten tätig – von Flensburg bis Ulm und von Aachen über Kassel bis Berlin. TIER kooperiert mit mehr als 30 verschiedenen öffentlichen Verkehrsanbietern, wie z. B. der VRN, der Rheinbahn und Jelbi (BVG).