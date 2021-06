Heidelberg – Der Schlosshof wird wieder zur kulinarischen Bühne! Das romantischste Open Air Restaurant eröffnet mit Special Events im Programm

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/AntUrb) – Der historische Schlosshof des Heidelberger Schlosses verwandelt sich erneut zum sommerlichen Open Air Restaurant. In der schönsten Kulisse der Region warten zahlreiche Events und laue Sommerabende auf Genießer, Sommeranbeter und Musikfreunde. Selbstverständlich sind das einzigartige Ambiente des Schlosses, Kulinarik auf höchstem Niveau und natürlich jede Menge Abstand. Gekrönt von musikalischen Leckerbissen. Spitzenkoch Martin Scharff präsentiert ein Sommer-Programm, das alles nachholen lässt, worauf so lange verzichtet werden musste. Die Inklusivpreise, die Bezahlvorgänge am Abend überflüssig machen, werden sich auch diesen Sommer bewähren. „So können unsere Gäste genießen, wie es ihnen beliebt – mit Spitzenweinen, Longdrinks und allen weiteren Getränken“, so Scharff.

Auftakt ist bereits am Samstag 26. Juni um 19 Uhr mit „Wein & BBQ“. Die Weisse Burgundercharta gibt sich die Ehre: Sieben der bekannten Weingüter aus der Region schenken Ihre Spitzenweine und neuen Jahrgänge aus. Dazu duftet es im Schlosshof nach feinsten BBQ-Spezialitäten: All time Klassiker, Exotisches und Veggie. So oft und so viel wie möglich. (www.heidelberger-schloss-gastronomie.de)

Ab dem 3. Juli eröffnet dann offiziell das Sommer Open Air Restaurant. Unter freiem Himmel erwartet Gäste immer donnerstags, freitags und samstags der perfekte Sommerabend. Ein gehobenes 4-Gang-Menü mit korrespondierenden Weinen und erfrischenden Longdrinks, stimmungsvolle Klänge von Sängerin Michelle J. Bradshaw im Duett mit Sänger und Pianist Markus Zimmermann sowie als visuelle Augenweide eine Multi-Media-Show der Extraklasse.

Musikalische Special Events im Sommer Open Air sind am 3. Juli “The Music of QUEEN” live mit Valentin L. Findling alias Freddie Mercury . Am 16. Juli Freddy Wonder & Friends jeweils mit Special Menü. Am 28. August die “Carlos Santana” Night sowie passend zur Schlossbeleuchtung am 4. September die “Carlos Santana” Night.

So hochkarätig die Musiker so hochkarätig ist auch das 4-Gang-Menü, das Spitzenkoch Martin Scharff zaubert: Wildwassergarnele & Schwerfisch mit grünem Spargel als Vorspeise, Linguine à la Burrata als Zwischengang, Perlhuhnbrust mit Süßkartoffel und Brombeere als Hauptgang und ein Desserteller mit Mango-Passionsfruchtmousse und weißem Schokoladeneis. Der Abend im Open Air Restaurant inklusive 4-Gang-Menü, Live-Musik (und Multimediashow je nach Termin) und allen Getränken kostet 139 Euro pro Person.

Mehr Infos und Buchung unter www.open-air.restaurant

Über die Heidelberger Schloss Restaurants & Events:

Hoch oben über den Dächern Heidelbergs in einer der bedeutendsten Schlossruinen vereint die Heidelberger Schlossgastronomie mehrere kulinarische Konzepte. In der einzigartigen Location kann jede Art von Event ausgerichtet werden. Ein erfahrenes Veranstaltungs-Team sorgt mit einem Rundum-Service für stilvolle Festivitäten in den romantischen Räumen des Heidelberger Schlosses. In Scharff‘s Schlossweinstube bietet Spitzenkoch Martin Scharff feine, unkomplizierte Geschmacksküche in historischer Kulisse.

Heidelberger Schloss Restaurants & Events GmbH & Co. KG

Schlosshof 1, 69117 Heidelberg

info@hdsre.de, www.heidelberger-schloss-gastronomie.de.