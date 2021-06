Heidelberg – Besuch bei Rettern in der Not: Oberbürgermeister Würzner dankte Helferinnen und Helfer der DLRG – Teilnahme an Übung auf dem Neckar – Engagierten Unterstützerinnen und Unterstützern gesucht!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wenn Menschen in Heidelberg auf dem Neckar oder im Neckar in Not geraten, sind sie da: Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner besuchte gemeinsam mit Gert Bartmann, Leiter des Amtes für Sport und Gesundheitsförderung, die Hilfsorganisation um ihren 1. Vorsitzenden Steffen Wörner in ihrer Wache an der Neuenheimer Neckarwiese. „Ich möchte mich bei den Helferinnen und Helfern der DLRG herzlich für ihr großes Engagement bedanken. Sie sind an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr im Einsatz für unser aller Sicherheit und retten Menschen aus höchster Not“, sagte Oberbürgermeister Prof. Würzner bei seinem Besuch. „Daneben engagiert sich die DLRG im Kampf gegen Corona und unterstützt die Mobilen Impfteams mit Fahrerinnen und Fahrern sowie Fahrzeugen.“

Oberbürgermeister Prof. Würzner tauschte sich mit den DLRG-Mitgliedern über ihr Engagement sowie aktuelle und künftige Herausforderungen aus. Als Bootsgast war er gemeinsam mit der Einsatzgruppe um Einsatzleiterin Sara Mühl auf dem Neckar unterwegs – bei einem Wachdienst und einer Übung mit Simulation eines Unfalls konnte er die Arbeit der DLRG hautnah miterleben und selbst mitanpacken. Das Szenario: Eine Person ist über Bord gegangen und muss mithilfe einer Tauchgruppe aus dem Wasser gerettet und anschließend erstversorgt werden.

„Prävention mindestens genauso wichtig wie gut ausgebildete Rettungskräfte“

„Es hat mich beeindruckt, wie gut die Einsatzkräfte der DLRG auf solche Notsituationen vorbereitet sind. Jeder Handgriff sitzt. Hier zahlt sich die hervorragende Ausbildung und das jahrelange Training aus“, sagte Prof. Würzner, der zugleich betonte: „Prävention ist mindestens genauso wichtig wie die Ausbildung der Rettungskräfte: Kinder müssen frühzeitig Schwimmen lernen, damit sie möglichst erst gar nicht in Notsituationen geraten. Deswegen setzen wir uns als Stadt seit mehr als zehn Jahren gemeinsam mit vielen Partnern dafür ein, dass Kinder schulbegleitend und außerschulisch Schwimmen lernen. Diese Angebote werden wir weiter stark vorantreiben, damit sich noch mehr Kinder sicher im Wasser bewegen können.“

Die Einsatzgruppe der DLRG Heidelberg ist rund um die Uhr erreichbar und besteht aus 18 voll ausgebildeten Einsatzkräften. Sie absolviert circa 20 Einsätze im Jahr. Die häufigsten Alarmierungen sind Personen im Wasser, etwa bei Unfällen, oder Personen, die drohen, ins Wasser zu springen. Dazu ist die Rettungswache Neckarvorland normalerweise pro Jahr an rund 30 Veranstaltungs- und Wachtagen offen. Weitere Helferinnen und Helfer sind daher dringend nötig. „Wir suchen in allen Bereichen Unterstützung – von der Verwaltung bis hin zum Einsatzwesen. Hier sind insbesondere Personen gefragt, die an einer Ausbildung als Einsatztaucher interessiert sind. Wir bieten die gesamten Ausbildungen an“, sagt 2. Vorsitzender Niels Treiber. Die DLRG Heidelberg hat derzeit mehr als 600 Mitglieder.