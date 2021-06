Bad Dürkheim – 17-jährige mit 4,46 Promille – Tätlicher Angriff auf Rettungsdienst und Polizei

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Am Freitagabend, gegen 23:00 Uhr, kam es im Rahmen einer Feier in der Altenbacher Straße zu einem tätlichen Angriff auf Rettungskräfte und Polizeibeamte. Da eine 17-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis sehr viel getrunken hatte und ihre Begleiter fürchteten, dass sie eine Alkoholvergiftung erlitten hätte, wurde der Rettungsdienst verständigt. Als die Rettungskräfte die 17-Jährige ansprachen, schlug sie unvermittelt einem Mitarbeiter des Rettungsdienstes gegen den Kopf. Auch gegen die hinzugerufenen Polizeibeamten setzte die Jugendliche zum Schlag an, verfehlte diese jedoch. Sie konnte fixiert und dem Notarzt übergeben werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,46 Promille. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde die 17-Jährige, welche die Polizeibeamten während der Maßnahme massiv beleidigte, in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Gegen sie wird ein Ermittlungsverfahren wegen Tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte, versuchter Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.