Weinheim – Hansi Flick ist ein Marktplatz Fan

Auch Hansi ist ein Marktplatz-Fan

Designierter Fußballbundestrainer Hans-Dieter Flick und Weinheims OB Manuel Just haben gemeinsame Themen

Es dürfte vorerst das letzte Mal gewesen sein, dass Hansi Flick während einer Fußball-Europameisterschaft seelenruhig den Weinheimer Marktplatz hinunterschlendern kann. Denn künftig wird er sich dann als Bundestrainer am Spielfeldrand oder im Trainingscamp bei seiner Mannschaft befinden.

Aber vorerst konnte er noch das Frühstück genießen, das Raul Salazar im Café Florian für einen durchaus illustren Kreis servierte. Comedy-Star Bülent Ceylan saß am Tisch, der ebenfalls in der Region wohnende Profi-Fußballtrainer Kenan Kocak und Stefan Kleiber, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein Neckar Nord.

Hintergrund des Treffens: Hansi Flick gehört als „Kind der Kurpfalz“ dem Kuratorium der Bülent Ceylan-Stiftung an, die bei der Sparkasse angesiedelt ist. In dieses honorige Gremium soll demnächst auch Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just aufrücken. Weinheims OB und der künftige Bundestrainer lernten sich jetzt also auf dem Marktplatz kennen – und spürten gleich, dass sie einige gemeinsame Themen haben: Just ist ein überzeugter Fußballfan des FC Bayern, dessen Trainer Hansi Flick im Moment noch ist. Beide sind in Heidelberg geboren (Hansi Flick allerdings 13 Jahre früher); und künftig werden sie im Kuratorium gemeinsam mitentscheiden, welchen wohltätigen Zwecken die Stiftungsmittel zu Gute kommen. Und nicht zuletzt schätzen beide die besondere Atmosphäre des Weinheimer Marktplatzes. Sie hatten auf Anhieb „einen Draht“ zueinander.

Bekanntlich hat Weinheim eine bewegte Fußball-Bundestrainer-Geschichte. Denn Sepp Herberger, der Wundermacher von Bern 1954, wohnte in Weinheim und ist Ehrenbürger der Stadt. Sein Gemälde hängt auf dem Rathaus-Flur vor dem Dienstzimmer des Oberbürgermeisters.

Stadtverwaltung Weinheim