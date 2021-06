Telefonaktion der Berufsberatung der Agentur für Arbeit am 24. Juni

Landau. (pd/and). Der Countdown läuft… in wenigen Wochen ist das Schuljahr zu Ende. Jugendliche, die jetzt noch unschlüssig sind wie es nach den Sommerferien weitergehen soll, können sich an die Berufsberatung der Agentur für Arbeit wenden. Ob Berufsausbildung oder Studium – die Berufsberaterinnen und Berufsberater der Agentur für Arbeit Landau helfen Jugendlichen und deren Eltern bei allen Fragen rund um diese Themen.

Aktuell sind noch zahlreiche Ausbildungsstellen frei und die Einschreibungsfristen für Studiengänge laufen noch – der richtige Zeitpunkt um sich zu bewerben.

Für Interessierte, die ihre Fragen klären möchten, bietet die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Landau jeweils am letzten Donnerstag im Monat von 15 bis 18 Uhr unter der Nummer 06341 958 903 eine Telefonaktion an. Der nächste Termin ist am Donnerstag, den 24. Juni.

Wer eine umfassende Beratung wünscht kann sich unter der Telefonnummer 0800 4 5555 00 oder per E-Mail an landau.berufsberatung@arbeitsagentur.de zu einem Beratungsgespräch anmelden. Die Gespräche werden aktuell per Telefon oder Videochat angeboten.

Weitere Informationen zum Thema Berufswahl gibt es unter www.arbeitsagentur.de

Quelle: Agentur für Arbeit Landau