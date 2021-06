Heidelberg – Waldgärten – Baumlandschaften als essbare Ökosysteme

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Seminar am Samstag, 3.7. von 11 bis 15 Uhr durchlaufen der Gartenbauer und Waldgärtner Jörn Müller und die Teilnehmenden zusammen exemplarisch den Designprozess für einen Waldgarten anhand praktischer Beispiele. Am Ende des Tages sollen alle in der Lage sein, ihr eigenes Waldgarten-Design anzugehen.

Ergänzt wird dieser Workshop durch eine separat buchbare Führung durch einen Waldgarten in Dossenheim am Folgetag.

Anmeldung bis 29.6. bei der Volkshochschule Heidelberg unter 06221/911911 oder www.vhs-hd.de.

vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg.