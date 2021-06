Frankenthal – Schnelltestzentrum City Center schließt zum Monatsende

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Vor dem Hintergrund stark gesunkener Inzidenzzahlen und dem weiteren Voranschreiten der Impfkampagne schließt das Corona-Schnelltestzentrum im City Center zum Monatsende. Die letzte Testmöglichkeit haben Bürger hier bereits am Samstag, 26. Juni, von 8 bis 13 Uhr. Betrieben wurde das Schnelltestzentrum durch den ASB Ortsverband Frankenthal mit dem Kreisverband Ludwigshafen. Seit Eröffnung der Teststation Mitte April wurden (Stand 23. Juni) rund 6.400 Tests durchgeführt, 36 davon zeigten ein positives Ergebnis.

Über den 30. Juni hinaus bestehen bleiben die Schnelltestzentren auf dem Festplatz, in der Villa Malta der Malteser und auf dem TG Vereinsgelände. Insgesamt ist die Anzahl der Testungen in Frankenthal rückläufig: Ließen sich im Mai in den Testzentren City Center, Festplatz und Villa Malta insgesamt 10.576 Menschen testen, lag die Zahl bis 23. Juni bei 6.179.

Weitere Schnelltestmöglichkeiten in Frankenthal

Neben den Schnelltestzentren gibt es in Frankenthal weitere Stationen, bei denen kostenlos Antigen-Schnelltests angeboten werden – unter anderem Arztpraxen und Apotheken. Ein Link zur Übersicht auf der Website des Landes und weitere Informationen sind auf www.corona-frankenthal.de/schnelltestzentrum zu finden.

AUF EINEN BLICK: Corona-Schnelltestzentren in Frankenthal

Schnelltestzentrum City Center Frankenthal – schließt am 30. Juni

Speyerer Straße 34-36 (im ehemaligen New Yorker)

Samstag, 26.Juni 8 bis 13 Uhr

Arbeiter-Samariter-Bund: ASB Ortsverband Frankenthal mit dem Kreisverband Ludwigshafen

Schnelltestzentrum Festplatz Frankenthal

Festplatz in der Benderstraße (Zufahrt über Meergartenweg)

Montag 16 bis 19 Uhr

Dienstag 10 bis 18 Uhr

Mittwoch 16 bis 19 Uhr

Donnerstag 10 bis 18 Uhr

Freitag 11 bis 17 Uhr

Samstag 10 bis 16 Uhr

Sonntag 10 bis 15 Uhr

Montag, Mittwoch, Samstag: DLRG Ortsgruppe Frankenthal

Dienstag, Donnerstag: Johanniter-Unfall-Hilfe, Regionalverband Bergstraße-Pfalz

Freitag, Sonntag: MKS-Medical GmbH

Schnelltestzentrum Villa Malta (Malteser Frankenthal)

August-Bebel-Straße 8 (gegenüber Lux-Kinos)

Montag: 9 bis 12 und 16 bis 19 Uhr

Dienstag: 9 bis 12 Uhr und 16 bis 19 Uhr

Freitag: 16 bis 19 Uhr

Schnelltestzentrum der TG Frankenthal

Vereinsgelände der TG, Jahnplatz

Freitag: 14 bis 18 Uhr

Sonntag: 11 bis 15 Uhr

Eine Voranmeldung ist für dieTestzentren nicht erforderlich. Alle Informationen auch auf www.corona-frankenthal.de/schnelltestzentrum