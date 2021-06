Mannheim – 478. Corona Meldung – 5 weitere Fälle – akute Infektionsfälle sinken auf 161

Mannheim / Metropolregion Rhein-Necker – 478. Aktuelle Meldung zu Corona 24.06.2021 – 5 weitere Fälle – 161 akute Infektionsfälle

1. Aktuelle Fallzahlen

2. Nachlieferung der Fallzahlen vom Mittwoch, den 23.06.2021

3. Mobile Corona-Impfteams auf der Schönau: Erstimpfungen auf der Schönau und im Impfbus

4. Mobile Corona-Impfteams im Jungbusch: Erstimpfungen in der Jungbuschhalle und im Impfbus

5. Mobile Corona-Impfteams in der Neckarstadt-West: Nur Zweitimpfungen möglich

1. Aktuelle Fallzahlen – Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle erhöht sich auf 16.339

Dem Gesundheitsamt wurden bis heute Nachmittag, 24.06.2021, 16 Uhr, fünf weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 16.339.

Das Gesundheitsamt nimmt Kontakt zu den positiv mit einem PCR-Test getesteten Fällen auf, nachdem der Laborbefund im Gesundheitsamt vorliegt. Im ersten Schritt ermittelt das Gesundheitsamt die Kontaktpersonen der nachgewiesen Infizierten, insbesondere im Bereich der sogenannten vulnerablen Gruppen. Diese werden nach Entscheidung und fachlicher Einschätzung durch das Gesundheitsamt auf das Virus getestet.

Alle beteiligten Ärzte, Gesundheitsbehörden sowie das Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz am Landesgesundheitsamt arbeiten dabei eng zusammen. Die Mehrheit aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben. Bislang gelten in Mannheim 15.875 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 161 akute Infektionsfälle.

Das Gesundheitsamt appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, sich auch bei geringen Krankheitszeichen wie Schnupfen, Husten oder leichtem Fieber sofort testen zu lassen.

Sollte ein Selbsttest durchgeführt worden sein, weist das Gesundheitsamt darauf hin, dass, bei einem positiven Ergebnis, die Verpflichtung besteht, unverzüglich einen PCR-Test zur Bestätigung des Ergebnisses durchführen zu lassen. Ein PCR-Test kann nach vorheriger Rücksprache in einer niedergelassenen Praxis, in einer Schwerpunktpraxis oder einem Testzentrum mit PCR-Testangebot erfolgen. Bis zum Erhalt des Ergebnisses besteht entsprechend der Vorgabe des Landes in der Corona Verordnung Absonderung die Empfehlung, sich in häusliche Absonderung zu begeben und Kontakte bestmöglich zu vermeiden. Damit helfen Sie aktiv, eventuelle Infektionsketten mit einer Weiterverbreitung des Virus zu unterbrechen.

Ist der PCR-Test ebenfalls positiv, muss man sich unverzüglich in häusliche Absonderung begeben. In einem solchen Fall greifen die Absonderungspflichten aus der CoronaVO Absonderung.

Informationen dazu unter: https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/faq-selbsttest/

Das RKI hat am 24. Juni eine 7-Tage Inzidenz von 12,9 für den Stadtkreis Mannheim gemeldet.

Für die Stadt Mannheim ist die vom Robert Koch-Institut veröffentlichte Inzidenzzahl entscheidend. Inzidenzzahl für den Stadtkreis Mannheim ist unter www.mannheim.de/inzidenzzahl einzusehen.

2. Nachlieferung der Fallzahlen vom Mittwoch, den 23.06.2021

Aufgrund einer Software-Umstellung konnte das Gesundheitsamt Mannheim gestern, 23.06.2021 keine aktuellen Fallzahlen übermitteln. Deshalb werden die Fallzahlen heute nachgeliefert.

Dem Gesundheitsamt wurden gestern, 23.06.2021, zwei weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöhte sich gestern insgesamt auf 16.334.

Die Zahl der Genesenen lag gestern bei 15.856. Damit gab es gestern in Mannheim 175 akute Infektionsfälle.

3. Mobile Corona-Impfteams auf der Schönau: Erstimpfungen auf der Schönau und im Impfbus

Von Montag, 28. Juni, bis Sonntag, 04. Juli, führt das Impfzentrum Mannheim Vor-Ort-Impfungen auf der Schönau durch. Die Impfungen werden von mobilen, fachlich geschulten Teams durchgeführt. Das Impfangebot dort richtet sich an alle auf der Schönau mit Hauptwohnung gemeldeten Personen über 18 Jahren. Geimpft wird mit dem Impfstoff Moderna.

Das Mobile Pop-Up-Impfzentrum wird ab Montag, 28. Juni, 9:30 bis 14:30 Uhr im Kulturzentrum im Siedlerheim, Bromberger Baumgang 6, angeboten. Ab Dienstag sind Impfungen dann bereits 30 Minuten früher, sprich ab 9 Uhr möglich. Mobile Impfteams stehen dort für die Bewohnerinnen und Bewohner der Schönau bereit. Zudem wird ein Impfbus mit einem mobilen Impfteam an einem Standort auf der Schönau impfen und die Bewohnerinnen und Bewohner über das Impfangebot informieren. Der Impfbus steht im gleichen Zeitraum auf dem Parkplatz an der Endhaltestelle in der Ortelsburger Straße.

„Ich freue mich, dass es mit den Quartiersimpfungen jetzt auf der Schönau weitergehen kann und wir unseren Weg der Vor-Ort-Impfangebote konsequent weitergehen können. So können wir das Impftempo hoch halten und so vielen Menschen wie möglich ein niederschwelliges Angebot für eine Impfung machen. Mein Dank gilt den Organisatoren der Quartiersimpfungen und natürlich all denen, die vor Ort im Einsatz sind“, erklärt Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz.

Die zweite Impfdosis erhalten Bewohnerinnen und Bewohner der Schönau im entsprechenden Zeitabstand ebenfalls vor Ort. Der Termin für die Zweitimpfung wird bei der Erstimpfung vergeben.

Quartiers- bzw. Stadtteilimpfungen wurden bereits auf der Hochstätt, im Waldhof sowie auf der Rheinau durchgeführt. Zurzeit bis zum Sonntag, 27. Juni, finden Erstimpfungen für Bewohnerinnen und Bewohner des Jungbuschs ab 18 Jahren statt. Bis Sonntag, 04. Juni, werden aktuell die Zweitimpfungen in der Neckarstadt-West durchgeführt. Dort können sich ausschließlich Personen impfen lassen, die bei der Vor-Ort-Impfung vor sechs Wochen ihre Erstimpfung im Bürgerbüro der Neckarstadt-West erhalten haben und deren Zweitimpfung nun ansteht. Die Termine für die Zweitimpfung wurden bei der Erstimpfung bereits vergeben, geimpft wird von 9:00 bis 14:30 Uhr.

Grund für die Sonderimpfaktionen in Quartieren und Stadtteilen sind überdurchschnittliche Inzidenzen, eine hohe Wahrscheinlichkeit schwererer Verläufe und eine niedrige Impfquote.

4. Mobile Corona-Impfteams im Jungbusch: Erstimpfungen in der Jungbuschhalle und im Impfbus

Bis Sonntag, 27. Juni, führt das Impfzentrum Mannheim Vor-Ort-Impfungen im Jungbusch durch. Die Impfungen werden von mobilen, fachlich geschulten Teams durchgeführt. Das Impfangebot dort richtet sich an alle im Jungbusch mit Hauptwohnung gemeldeten Personen über 18 Jahren. Geimpft wird mit dem Impfstoff Moderna.

Das Mobile Pop-Up-Impfzentrum wird bis Sonntag, 27. Juni von 9:00 bis 14:30 Uhr in der Jungbuschhalle plus X, Werftstraße 10, angeboten. Zudem steht ein Impfbus mit einem mobilen Impfteam im gleichen Zeitraum auf dem Quartiersplatz, Hafenstr. 23.

Die zweite Impfdosis erhalten Bewohnerinnen und Bewohner des Jungbuschs im entsprechenden Zeitabstand ebenfalls vor Ort. Der Termin für die Zweitimpfung wird bei der Erstimpfung vergeben.

5. Mobile Corona-Impfteams in der Neckarstadt-West: Nur Zweitimpfungen möglich

Bis Sonntag, 04. Juli, ist das Impfzentrum Mannheim für die Zweit-Impfungen in der Neckarstadt-West im Einsatz. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Personen, die bei der Vor-Ort-Impfung vor sechs Wochen ihre Erstimpfung im Bürgerbüro der Neckarstadt-West erhalten haben und deren Zweitimpfung nun ansteht.

Bei der Erstimpfung wurden die Termine für die Zweitimpfung bereits vergeben, geimpft wird von 9:00 bis 14:30 Uhr. Die Impflinge werden gebeten, ihren Termin einzuhalten, um einen vollständigen Impfschutz zu erhalten. 14 Tage nach der Zweitimpfung gelten Personen als vollständig geimpft. Die Zweitimpfungen finden an gleicher Stelle wie die Erstimpfungen, im Bürgerbüro der Neckarstadt-West, statt. Wie bei den Erstimpfungen in der Neckarstadt-West kommt auch für die Zweitimpfungen der Impfstoff Moderna zum Einsatz.