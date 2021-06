Ludwigshafen – Bunt, etwas chaotisch und liebenswert

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Top 15 im Fotowettbewerb von Maltesern und Stadt stehen fest. Öffentliche Schaufenster-Ausstellung im Sommer. Ludwigshafen. Ludwigshafen hat gewählt – und das mit großer Beteiligung. Mehr als 770 Stimmen wurden für die 27 eingereichten Fotos „Made in LU“ im Rahmen des gleichnamigen Fotowettbewerbs der Malteser in Kooperation mit Abteilung Integration der Stadt Ludwigshafen abgegeben. Die 15 Fotos mit den meisten Stimmen sind vorerst in einer virtuellen Ausstellung zu sehen(www.malteser-ludwigshafen.de/fotowettbewerb). Vom 13. August bis 10. September werden die Fotos öffentlich im Schaufenster des Social Innovation Labs (Bismarckstr. 55) ausgestellt. Die Fotos spiegeln die Vielfalt von Ludwigshafen wider und geben einen Einblick in das ganz persönliche LU der mitwirkenden Hobby-Fotografen. Einer von ihnen ist Michael Smith, der seit 1994 auf der Parkinsel lebt: „Meine Frau kommt aus Mannheim und für sie war es erstmal kaum vorstellbar auf die andere Rheinseite zu ziehen, aber wir haben uns hier gleich wohlgefühlt. Für mich ist die Parkinsel der schönste Ort in Ludwigshafen.“ Dementsprechend stammt sein Foto von einem Morgenspaziergang auf der Parkinsel. „Ich gehe hier täglich mit meinem Hund spazieren und entdecke immer etwas Neues“, so Smith. „Die Pegeluhr war an diesem Frühlingsmorgen in einem ganz besonderen Licht, das musste ich festhalten.“

Ilona Schäfer ist mit einem Foto vom hack-MuseumsgARTen unter den Top 15 gelandet. Im Urban-Gardening-Projekt ist sie ehrenamtlich aktiv. „Der Museumsgarten reflektiert die Stadt Ludwigshafen aus meiner Sicht sehr gut“, erklärt sie. „Er ist bunt, etwas chaotisch und sehr liebenswert. Für mich ein Stück Ludwigshafen und damit ein Stück Heimat.“

Kerttu Taidre von der „Malteser interkulturellen Begegnungsstätte“ (MiB) hat den Foto-Wettbewerb in Zusammenarbeit mit der Integrationsbeauftragten der Stadt, Hannele Jalonen, auf den Weg gebracht. Sie ist begeistert von der großen Resonanz bei der Einreichung der Fotos ebenso wie bei der Bewertung. „Wir wollten eine Mitmach-Aktion zu unserer Stadt mit ihren vielen Gesichtern und Geschichten starten, die trotz Corona funktioniert“, so Taidre. „Mit dem Fotowettbewerb haben wir offensichtlich ins Schwarze getroffen“, lacht sie. „Nun sind wir zuversichtlich, dass wir die Top15-Fotos bald auch ganz real für die Öffentlichkeit ausstellen können. Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die sich am Wettbewerb beteiligt haben.“Was bedeutet Ludwigshafen für dich und womit verbindest du dein LU? Diese Frage haben die Malteser zusammen mit der Integrationsbeauftragten der Stadt Ludwigshafen gestellt. Ihre Antwort darauf konnten alle Ludwigshafenerinnen und Ludwigshafener ab 14 Jahren in Form eines Fotos geben. 27 Fotos von Naturaufnahmen bis zur Industrie-Romantik, vom Rheinufer bis zur Walzmühle wurden eingereicht. Im Anschluss konnten Interessierte ihre Stimme für die eingereichten Fotos abgeben.

Über die Malteser Integrationshilfe in Ludwigshafen:

Die „Malteser interkulturellen Begegnungsstätte“ (MiB) in Ludwigshafen will Menschen mit und ohne Migrationshintergrund näher zusammenbringen. In vielfältigen Projekten können sich interessierte Ludwigshafener unterschiedlicher Kulturen kennenlernen und austauschen. Die MiB wird vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat finanziell gefördert und in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge durchgeführt.

Quelle: Schäfer/Malteser Ludwigshafen