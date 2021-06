Ludwigshafen – Achtung Trickbetrüger unterwegs – Falscher Techniker stiehlt Schmuck

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 23.06.2021, gegen 14.50 Uhr, rief eine 75-Jährige die Polizei an und erklärte, dass gerade eben ein Mann bei ihr zuhause in der Kornackerstraße gewesen war, welcher sich als Techniker ausgegeben hatte. Nachdem sie ihn in ihre Wohnung gelassen hatte, drehte er zunächst den Wasserhahn im Bad auf. Danach fragte er, wo sich die Küche befinden würde. Die Seniorin ging mit ihm zusammen dorthin. Kurz darauf ging er alleine wieder ins Bad. Als die 75-Jährige nach ihm sehen wollte und er ihr aus dem Schlafzimmer entgegenkam, fragte sie ihn, was er dort gewollt habe. Daraufhin antwortete er ihr, er sei gleich wieder da und rannte aus der Wohnung. Die 75-Jährige lief ihm noch hinterher, konnte ihn aber nicht mehr einholen. Als sie bemerkte, dass aus ihrer Wohnung Schmuck im Wert von über tausend Euro fehlte, rief sie sofort bei der Polizei an. Die Polizeibeamten kamen vor Ort und suchten die nähere Umgebung ab, leider ohne Erfolg. Sie fanden lediglich die leeren Schmuckkästen in der Kornackerstraße neben der Bahnhaltestelle Friedensstraße.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit in der Kornackerstraße gesehen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei rät eindringlich:

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. Die Polizei möchte an dieser Stelle noch einmal eindringlich die Bevölkerung sensibilisieren, niemals fremde Menschen in ihre Wohnungen zu lassen! Weitere Informationen und Tipps zum Schutz erhalten sie unter www.polizei-beratung.de.